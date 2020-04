जन्मजात आणि स्तनपानातून शिशूला नसतो कोरोनाचा धोका ?

अकोला ः जिल्ह्यात असलेल्या कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये एकही गर्भवती महिला नाही. मात्र, गर्भवती महिला कोरोना पॉझिटिव्ह असल्यास तिच्या बाळाला संसर्ग होऊ शकतो का? असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. मात्र, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मातेपासून बाळाला कोरोना होते असा कुठलाही अभ्यास समोर आला नाही. मात्र, पॉझिटिव्ह मातेने स्तनपान करताना संसर्ग रोखण्यासाठी हॅंडवॉश आणि मास्क वापरणे गरजेचे आहे. करोना पॉझिटिव्ह मातेकडून जन्मणाऱ्या शिशूला करोनाची बाधा होण्याचा धोका नसतो. गरोदरपणात संक्रमणचे प्रमाण शून्य टक्के आहे. शिवाय स्तनपानातूनही करोनाचा संसर्ग होत नाही. परंतु प्रसुतीनंतर शिशूला मतेपासून दूर ठेवणे आणि योग्य ती खबरदारी घेऊन स्तनपानासाठीच मातेजवळ नेणे गरजेचे असते, असे डॉक्टरांनी सांगितले. मातेला जर कोविड -१९ या विषाणूचा संसर्ग झाला असेल, तो गर्भातील बाळाला सुद्धा होत असल्याचा आतापर्यंत समोर आलेले नाही. जन्मजात संक्रमणचे प्रमाण शून्य टक्के असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. एका अभ्यासानुसार, जर आईला कोविड-१९ चा संसर्ग झाला असेल तर तो बाळाला होत नाही. परंतु हा अभ्यास संसर्ग झालेल्या फक्त काही गर्भवती महिलांविषयीच आहे. या महिलांना झालेली बाळे वेगळी ठेवली गेली होती आणि त्यांच्या मध्ये कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्याची कुठलीही लक्षणे आढळली नाहीत. त्यामुळे जन्मजात कोरोना होत नाही अशी माहिती देण्याती आली आहे. जन्मानंतर होऊ शकतो धोका

जन्मानंतर बाळाची पुरेशी खबरदारी घेतली नाही तर संसर्ग होण्याचा धोका नाकारता येत नाही, असेही डॉक्टरांनी सांगितले. दूध पाजल्यानंतर बाळाला दूर ठेवावे, गरोदर महिला कोरोना पॉझिटिव्ह असेल तरी बाळाला होणारे संक्रमण सध्या शून्य टक्के आहे. आईच्या दुधातूनही संक्रमण होत नाही. मात्र, जन्मानंतर संपर्कातून कोरोना होऊ शकतो. प्रसूतीनंतर बाळाला आईचे दूध पाजता येते. त्यापूर्वी काही खबरदारी घ्यावी लागते. दूध पाजल्यानंतर बाळाला आईपासून दूर ठेवले पाहिजे. गर्भातच कोरोना संसर्ग होऊ शकतो असा अद्याप तरी कुठलाच अभ्यास समोर आला नाही. मात्र, पॉझिटिव्ह मातेने बाळाला स्तनपान करताना वारंवार हॅॅण्डवॉश करावे, तोंडाला मास्क बांधावा, शक्य तेवढे बाळा दूर ठेवावे.

-डॉ. आरती कुलवाल, वैद्यकीय अधीक्षिका, अकोला.



Web Title: Doesn't the baby have the risk of corona from birth and breastfeeding