नागपूरच्या डॉ. संध्या पवार यांना जैताई मातृगौरव पुरस्कार जाहीर

वणी (यवतमाळ) : दरवर्षी नवरात्रात दिला जाणारा विदर्भातील प्रतिष्ठित जैताई मातृगौरव पुरस्कार यावर्षी नागपूर येथील समाजसेविका डॉ. संध्या पवार यांना जाहीर झाला आहे. येत्या सहा ऑक्‍टोबरला वणीत होणाऱ्या समारंभात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल, अशी माहिती येथील जैताई देवस्थानचे अध्यक्ष नरेंद्र नगरवाला व सचिव माधव सरपटवार यांनी दिली.

या पुरस्काराचे स्वरूप 11 हजार रुपये रोख, स्मृतिचिन्ह, शाल व श्रीफळ असे आहे. या पुरस्काराचे यंदाचे 11वे वर्षे आहे. यापूर्वीही ज्येष्ठ समाजसेविका साधनाताई आमटे, सिंधूताई सपकाळ, डॉ. राणी बंग, डॉ. स्मिता कोल्हे, डॉ. मंदाकिनी आमटे, डॉ. सीमा साखरे, मेधा पाटकर, ऍड. पारोमिता गोस्वामी आदी मान्यवरांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. येत्या सहा ऑक्‍टोबरला रात्री आठला वणी येथील जैताई मंदिराच्या प्रांगणात एका विशेष समारंभात डॉ. संध्या पवार यांना हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

Web Title: Dr. of Nagpur Sandhya Pawar has been declared with the Zaitai Maternity Awards