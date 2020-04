आता अर्थचक्र होणार गतीमान; पण ते कसे...वाचा

अकोला : लॉकडाउनमुळे उद्योग, व्यवसाय ठप्प होऊन अर्थचक्र रुतून बसले होते. मात्र अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आता जिल्ह्यात उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी परवानगी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्र पुन्हा गतीमान होणार असून, त्यातून येथील अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळू शकणार आहे. कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात 3 मे पर्यंत संचारबंदी लागू आहे. परंतु, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जीवनावश्यक उत्पादने निर्मिती व पुरवठा करणारे काही उद्योग जिल्ह्यात आतापर्यंत सुरू होते. मात्र, लॉकडाउनमुळे अत्यल्प मनुष्यबळात काम करणे, वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाल्याने निर्मिती उद्योगांना कच्चा माल मिळत नव्हता. बाजार समित्या बंद असल्याने कृषी आधारित उद्योगाना शेतमाल उपलब्ध होत नव्हता. या व अशा अनेक कारणांनी येथील जवळपास ७० टक्के उद्योग सुरू असूनही, त्यांचे काम ठप्प पडले होते. या उद्योगांना सक्रिय करण्यासाठी तसेच गती देण्यासाठी कच्चा माल पुरविणारी व्यावसायीक यंत्रणा तसेच पॅकिंग उद्योग गतीमान होणे सुद्धा तेवढेच आवश्यक होते. त्यानुसार अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याच्या उद्देशाने, संचारबंदीतून शिथिलता दिलेल्या उद्योग, व्यवसायांसाठी परवानगी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यांचेकडून घ्यावी लागेल परवानगी

राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार आवश्‍यक सेवांबाबतची दुकाने व आस्थापना सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी संबंधित तालुक्‍याच्या तहसीलदारांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत आवश्‍यक कामे आणि पांदण रस्ते यांची परवानगी प्रक्रिया संबंधित कार्यक्षेत्रातील तहसीलदार यांच्या अखत्यारीत पूर्ण केली जाईल. एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांना एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून तर, एमआयडीसी क्षेत्राबाहेरील उद्योगांना जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांकडून परवानगी देण्यात येईल. जिल्ह्याबाहेरील प्रवासी वाहतुकीचे परवानगी देण्याचे अधिकार पोलिस विभागाकडे देण्यात आले आहेत. फरसाण, कन्फेक्‍शनरी इत्यादी सेवांबाबत संबंधित कार्यक्षेत्रातील उपविभागीय अधिकारी परवानगी देतील. लवकरच संपूर्ण उद्योगक्षेत्र गतीमान होईल

जीवनावश्यक उत्पादन निर्मिती व पुरवठा करणारे तसेच कृषी आधारित जवळपास 70 टक्के उद्योग आपल्याकडे सुरू आहेत. परंतु, कच्चा माल, पॅकेजिंग साहित्य देणाऱ्या 30 टक्के व्यावसायीक यंत्रणा, उद्योग बंद असल्याने, सुरू असलेले उद्योग आवश्यक त्या गतीने कार्यन्वीत होऊ शकत नव्हते. आता मात्र हे उद्योग सुरू झाल्यास सर्वच उद्योग गतीमान होतील. प्रशासनाच्या सूचनेनुसार मजूर/कामगारांच्या सुरक्षा, आरोग्य, निवास आणि अन्न पुरवठ्याबाबत उद्योग क्षेत्रातून शक्य तेवढे प्रयत्न सुरू आहेत. उद्योग सुरू करण्यासाठी परवाणगी मिळविताना कोणतीही अडचण भासत नसून, लवकरच सर्व उद्योग गतीमान होतील.

- उन्मेष मालू, अध्यक्ष, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन, अकोला

