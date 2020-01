दर दिवसाआड मोर्चे, आंदोलने, बंदोबस्तात अडकले पोलिस

अकोला ः साहेब चोरी झाली, याने माझी छेड काढली, तर कधी प्राणघातक हल्ल्यापासून तर अगदी खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला अटक करण्यासाठी पोलिस दादांचीच आठवण येते. असे जरी असले तरी प्रिव्हेंंशन आणि डिटेक्शन हे दोन महत्त्वाचे कामे असलेला पोलिस विभाग सध्या दर दिवसाला मोर्चे, आंदोलने आणि बंदोबस्तात अडकून पडला आहे. विशेष म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या ‘नागरिकत्व’ कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मोर्चे, आंदोलने सांभाळणे पोलिसांच्या नाकीनऊ आले आहे. समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासोबतच गुन्हेगारांवर वचक बसावा म्हणून पोलिस विभाग २४ तास कार्यरत असतो असे असतानाही गुन्हेगार अधून-मधून डोकेवर काढतातच. अशा गुन्हेगारांवर पाळत ठेवून समाजात शांतता अबाधित ठेवण्याचे पोलिस कार्य करत असताना 2019 या वर्षात आणि आता 2020 मधील जानेवारी महिन्यापर्यंत पोलिस विभागाचा आढावा घेतला असता अकोला पोलिस विभागाला दर दिवसाआड एक मोर्चा, यासोबतच आंदोलन, बंद, यासोबतच व्हीआयपींची सुरक्षा अशा कामात अडकून बसावे लागले आहे. विशेष म्हणजे हे सगळे करत असताना गुन्हे अन्वेषण करण्याची सगळ्यात मोठी जबाबदारी याचा पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण करून घेण्यात आली आहे. तर जून ते नोव्हेंबर यादरम्यान विविध धार्मिक उत्सव सण समारंभ आणि स्थानिक उत्सवात कुठलाही अनुचित प्रकार होऊ नये यासाठी पोलिस दादा रस्त्यावरच दिसून आले. तर आता काही दिवसांपूर्वीच लागलेल्या रामजन्मभूमीचा निकाल म्हणजे पोलिस विभागाला डोळ्यात तेल ओतून बंदोबस्त ठेवावा लागला. तर मागील दोन महिन्यांपासून ‘नागरिकत्व’ कायद्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात विविध पक्ष संघटनांच्या वतीने पुकारण्यात येणाऱ्या बंद, मोर्चे, आंदोलने यावेळीही काटेकोर बंदोबस्त ठेवून रस्त्यावरच उभे राहावे लागले. कर्मचारी तुटपुंजे कामे डझनभर

अकोला पोलिस विभागात सध्या घडीला 2400 पोलिस कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत आहेत. यामधील 600 ते 700 कर्मचारी इतर कामात व्यस्त असतात. उर्वरित आठशे कर्मचाऱ्यांवर जिल्ह्यातील 23 पोलिस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या नागरी वस्तीत कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचे काम दिले जाते. सोबतच लहान मोठ्या गुन्ह्यापासून तर गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना शोधण्याचे कामही याच पोलिसांवर येऊ ठेपते. पोलिस आयुक्तालय नितांत गरजेचे

अनेक वर्षापासून अकोला येथे पोलिस आयुक्तालय व्हावे अशी मागणी जोर धरत आहे. तसा प्रस्तावही वरिष्ठांकडे पाठविला असल्याची माहिती वेळोवेळी देण्यात येते. मात्र, अनेक वर्षापासून हा प्रस्ताव कुठे अडकला याची उकल होताना दिसत नाही. पोलिस आयुक्तालय झाल्यास अकोला पोलिस विभागाला कर्मचाऱ्यांचे बळ तर मिळेलच सोबतच तत्पर निर्णय घेण्याची क्षमताही वाढेल. आम्हालाही परिवार असतोच ना?

कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी सोबतच गुन्हेगारांवर वचक राहावा आणि सर्वसामान्यांनी न घाबरता धार्मिक उत्सव समारंभात सहभागी व्हावे यासाठी आमची नियुक्ती केली जाते आणि ते काम आम्ही करीतच असतो. यात शंका नाही. मात्र, हे सगळे करीत असताना नाहक कायदा हातात घेणाऱ्यांमुळे समाजाचे स्वास्थ्य बिघडते. ही घडी पूर्ववत करण्यासाठी 24 तास सेवा द्यावी लागते. यामुळे परिवाराकडे दुर्लक्ष होते. तेव्हा पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही परिवार असतो याचेही भान ठेवले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया काही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

Web Title: Every day, every front, agitations, police work of settlements