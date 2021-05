यवतमाळ : कोरोनाचा संसर्ग (coronavirus) रोखण्यासाठी ‘ब्रेक दे चेन’अंतर्गत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. येणारा खरीप हंगाम पाहता कृषी क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या दुकानांना दिलासा देण्यात आला आहे. कृषी सेवा केंद्र व कृषी अवजारे विक्री आता दुपारी तीनपर्यंत करता येणार आहे. शासकीय कार्यालये १५ टक्के उपस्थितीत सुरू ठेवता येणार आहे. बॅंकांच्या वेळा नियमित करण्यात आलेल्या आहेत. तसे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (Collector Amol Yedge) यांनी निर्गमित केले आहे. (Exemption to the agricultural sector from strict restrictions in Yavatmal district)

जिल्ह्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत निर्बंध घालून देण्यात आले होते. आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात काही सुधारणा केली आहे. सध्या शासकीय कार्यालये बंद होते. ही कार्यालय १५ टक्के उपस्थितीत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ठिकाणी कोरोना त्रिसूतीचे पालन बंधनकारक आहे.

कृषी सेवा केंद्र, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, ठिंबक सिंचन, तुषार सिंचनविक्री दुकाने, कृषी साहित्य, कृषी अवजारे आदी दुकांनाच्या वेळा सकाळी सात ते दुपारी तीनपर्यंत करण्यात आल्या आहेत. कृषी निविष्ठा, खते, बियाणे, कीटकनाशके माल उतरविण्यासाठी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत मुभा देण्यात आली आहे. बॅंकिंग सेवा देणारे सीएसपी व बीसी यांना सकाळी सात ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत घरोघरी जाऊन सेवा देता येणार आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज सर्वांत महत्त्वाचा विषय आहे. शेतकऱ्यांना अडचण येऊ नये, त्यांना कर्ज मिळावे, यासाठी बॅंकांच्या वेळा नियमित करण्यात आल्या आहेत.

बॅंकांनी नियम पाळण्याची गरज

बॅंकेत गर्दी होणार नाही, याची दक्षता संबंधित बॅंकांना घ्यावी लागणार आहे. मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न झाल्यास संबंधित आस्थापनेला पहिल्या वेळी पाच व त्यानंतर दहा हजार रुपये दंड आकारण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले आहे.

