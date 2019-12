ढगांच्या सावटात देखिल अनुभवलं ग्रहण

अकोला : वेगवेगळ्या शाळा, संकुलं, सदनिकांमध्ये गुरुवार (ता.२६) वातावरण ढगाळ असल्याने ग्रहण बघण्याच्या प्रक्रीयेला ग्रहण लागलं. तरी देखील कुतूहल आणि विश्वभारती तर्फे आयोजित कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसह व पालकांमधील उत्साह वाखाणण्यासारखा होता. डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ परिसरातील जिल्हा परिषद शाळा प्रांगणातही विद्यार्थ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. विदर्तली मोठी दूर्बिण सज्ज होती पण वातावरण आठ वाजताच्या सुमारास फारच ढगाळ होतं. नंतर धुक्याचं प्रमाण वाढलं तेव्हा कुतूहलचे सदस्य नितीन ओक व डॉ.मोनीका देशमुख यांनी सुर्यग्हणाबाबत माहिती सांगितली. शाळेच्या प्राचार्या व विद्यार्थी उपस्थित होते पण ढग आपले आवरण हटवायला तयार नव्हते. अचानक ९ वाजून १२ मिनीटांनी सूर्य दिसूलागला, आपण सावलीत असल्याने सुर्यबिंब कापल्यासारखं दिसत होतं. मधूनच पूर्ण आच्छादन दूर झाल्यावर सन इक्लीप्स गॉगल वापरले व दूर्बिणीच्या सहाय्याने काही फोटो घेता आले. यावेळी मधुर खंडेलवाल, विक्रांत देशमुख, रामदास खंडागळे तथा नॅशनल सेफ्टी काऊन्सीलचे सदस्य उपस्थित होते. कतूहलतर्फे नितीन ओक, डॉ.मोनीका देशमुख, सुहास उदापूरकर व प्राचार्या विद्या ओक यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमात विश्वभारतीचे सचिव द्वारकाप्रसाद गुप्ता, विजय देशमुख, धनंजय भगत, मुख्याध्यापिका कालिंदी देशमुख यांच्यासह शिक्षक, विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हेही वाचा - अवघ्या 27 वर्षीच बनला न्यायाधीश

