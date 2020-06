गोंदिया : अँड्रॉइड मोबाईलधारकांनी "दीक्षा ऍप' डाउनलोड करावे, आपल्या पाल्यांना शैक्षणिक कामात व्यस्त ठेवावे, असे शासनाचा शिक्षण विभाग म्हणतो आहे. मात्र, आजही बहुतांश कष्टकरी, शेतमजूर लोकांकडे अँड्रॉइड फोन नाही. अगदी साध्या मोबाईलवर संपर्कसूत्र सुरू आहे. मग आमची मुलं शिक्षणापासून वंचित राहतीलच ना? त्याचं काय? असे एक नव्हे, अनेक प्रश्‍न ग्रामीण भागातील पालकांसमोर उभे आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन सुरू होते. आता हळूहळू ठप्प पडलेला अवघा गावगाडा पुन्हा नव्या उमेदीने उभा होऊ पाहत आहे. लॉकडाउनने शिक्षणाचेही बारा वाजले आहेत. गेले अडीच-तीन महिने थांबलेली शिक्षणप्रणाली पुन्हा सुरू करण्यासाठी नवनवे मार्ग, प्रयोग केले जात आहेत. शाळा सुरू करण्याला काही प्रमाणात पालकांचा विरोध सोशल मीडियावरून दिसून आला. त्यामुळे आता शिक्षण विभागाने "दीक्षा ऍप'चा नवा फंडा अमलात आणला आहे.

ऑनलाइन अभ्यास आणि उपक्रमासाठी "दीक्षा ऍप' डाउनलोड करावा लागेल, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. अँड्रॉइड मोबाईलधारक शहरी पालकांच्या बाबतीत हे ठीक आहे; परंतु, शिक्षण विभागाने ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसाचा विचारच केला नसल्याचे दिसते.

आजही ग्रामीण भागात कष्टकरी, शेतमजूर लोकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. त्यांनाही मुले आहेत. त्या मुलांनाही आपण शिकावे, असे वाटते. परंतु, अँड्रॉइड मोबाईल नसल्याने त्यांना शासनाच्या या प्रयोगानुसार शिक्षण घेता येणार नाही. ते शिक्षणापासून वंचित राहतील, हे नाकारताही येत नाही. दुसरीकडे इंटरनेट सेवेचे सगळीकडे जाळे विणले असले तरी, जिल्ह्यात या सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. कधी रेंज नाही तर कधी विद्युत पुरवठा बंद असतो. याचा फटकादेखील अँड्रॉइड मोबाइलधारकांनाही बसू शकतो. सतत मोबाईलवर मुलं असल्यास डोळ्यांचे आजार उद्‌भवण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे यंदा शिक्षणाचं काही खरं नाही? असे बोलले जाते. कुठून आणणार मोबाईल?

शासनाने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिकविण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. मी शेतकरी आहे. माझ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही. त्यामुळे माझी प्राथमिक शाळेत शिकणारी मुलगी शिक्षणापासून वंचित आहे.

रमेश भेंडारकर, सडक अर्जुनी. अभ्यासात व्यस्त ठेवणे हा उद्देश

शासनाने दीक्षा ऍप सुरू केले आहे. ज्यांच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल आहे, ते विद्यार्थी अभ्यासक्रमाचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच मंगळवार व शुक्रवार हे दोन दिवस रेडिओवर कार्यक्रम पाहू शकतील, अशी सुविधा करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात व्यस्त ठेवणे हा शासनाचा उद्देश आहे.

के. वाय. सर्याम, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, सडक अर्जुनी. पोटासाठीच संघर्ष करण्याची वेळ आली

गेले तीन महिने कामधंदे बंद आहेत. हातात पैसा नाही. गाठीला असलेल्या पैशातून संसाराचा गाडा पुढे हाकणे सुरू आहे. ही वेळ अँड्रॉइड मोबाईल घेण्याची नाही, तर पोटासाठी संघर्ष करण्याची आहे. शासनाचा हा उपक्रम योग्य वाटत नसल्याच्याही प्रतिक्रिया बहुतांश पालकांनी "सकाळ'शी बोलताना दिल्या.

Web Title: Farmers have no android phone for there childrens education