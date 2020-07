पुसद (यवतमाळ) : पावसाळा सुरू झाला तरी हवा तसा पाऊस पडला नाही. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. त्यांना पावसाची आस आहे. पाऊस न आल्यास पीकपाण्यावर त्याचा परिणाम होईल या भीतीने शेतकरी त्रस्त आहेत. कारण त्याला तसेच आहे. पावसाळ्याचा दीड महिना संपला आहे, तरीदेखील यवतमाळ जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या जलसाठ्यात फारशी वाढ झालेली नाही. गुरुवारी (ता.9) जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु अशा 121 प्रकल्पांत 345.95 दशलक्ष घनमीटर एवढा पाणीसाठा आहे. त्याची टक्‍केवारी 37.9 एवढी आहे. या प्रकल्पांना मोठ्या पावसाची आस आहे. हे वाचा—आता प्रवाशांना बेड रोल, कोरोना प्रतिबंधक किटही, या स्थानकावर केली सुविधा... गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाऊस कमीच

मागील पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील जलप्रकल्प तुडुंब भरले होते. उन्हाळ्यात या प्रकल्पातील पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात आले. तरीदेखील प्रकल्पात पाणीसाठा शिल्लक होता. यंदाच्या पावसाळ्यात जोरदार पाऊस न बरसल्याने प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात फारशी वाढ झालेली नाही. जिल्ह्यामध्ये पूस, अरुणावती, बेंबळा ही मोठी धरणे आहेत. अडाण प्रकल्प हा मध्यम असून, 112 लघुप्रकल्प आहेत. सध्या पुसद तालुक्‍यातील पूस प्रकल्पात 34.23 दशलक्ष घनमीटर एवढा पाणीसाठा असून, टक्‍केवारी 37.51 एवढी आहे. बेंबळा प्रकल्पामध्ये आजमितीला 132.16 दशलक्ष घनमीटर जलसाठा असून, त्याची टक्‍केवारी सर्वाधिक 71.85 एवढी आहे. तर सर्वात कमी पाणीसाठा अरुणावती प्रकल्पामध्ये आहे. या प्रकल्पात 29.04 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा असून, त्याची टक्‍केवारी केवळ 17.12 एवढी आहे. या तीनही मोठ्या प्रकल्पांतील संकल्पित पाणीसाठा 444.87 दशलक्ष घनमीटर असताना आज रोजी 195.43 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. याची टक्‍केवारी 43.93 एवढी आहे. सहा मध्यम प्रकल्पांना प्रतीक्षा

जिल्ह्यातील सहा मध्यम प्रकल्पांमध्ये संकल्पित पाणीसाठा 183.97 दशलक्ष घनमीटर असताना आज हा पाणीसाठा 75.22 असून, टक्‍केवारी 40.89 एवढी आहे. तर 112 लघुप्रकल्पांमध्ये संकल्पित पाणीसाठा 283.85 दशलक्ष घनमीटर असून, सध्यास्थितीत उपलब्ध पाणीसाठा 75.30 एवढा आहे, तर टक्‍केवारी 26.53 एवढी आहे. पुसद तालुक्‍यात पावसाची सरासरी दोनशे मिलिमीटर एवढे झाली असली, तरी प्रकल्प क्षेत्रात पडलेला पाऊस कमी आहे. भरपूर पाऊस न झाल्याने नदी-नाले अद्यापही वाहते झालेले नाहीत. जुलै महिन्याच्या मध्यंतरात जोरदार पावसाची अपेक्षा असून, नदीनाले तुडुंब भरून वाहू लागल्यास प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. "पूस' पावसाच्या प्रतीक्षेत!

पूस प्रकल्प क्षेत्रात आतापर्यंत 185 मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. बुधवारी झालेल्या 42 मिलिमीटर पावसामुळे पाणीसाठ्यात दोन टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. या प्रकल्पाची पाणीपातळी 391.41 असून, पाणीसाठ्याची टक्‍केवारी 37.52 एवढी आहे. हा प्रकल्प भरण्यासाठी वाशीम सीमेवर भरपूर पाऊस पडावा लागतो. पूस प्रकल्पाच्यावर वारा धरण बांधण्यात आले असल्याने ते पूर्ण भरल्याशिवाय पूस प्रकल्पात पाणीसाठा जमा होत नाही. -संपादन : चंद्रशेखर महाजन

