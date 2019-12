पर्यावरण रक्षणासाठी वडिलांची राख टाकली शेतात 

वर्धा : अख्खे आयुष्य शिक्षकी पेशात घालून विद्यार्थांना ज्ञानाचे धडे देणारे येथील दामोदर रामजी वानखेडे हे मृत्यूनंतरही समाजाला पर्यावरण रक्षणाचे धडे देऊन गेले. गुरुजींच्या निधनानंतर त्यांच्या पार्थिवावर अंतिम संस्कार पार पडले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांची राख कुण्या धार्मिक स्थळी जाऊन नदीत विसर्जित करून जलप्रदूषण करण्याऐवजी ती आपल्याच शेतात टाकून समाजासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला. गुरुजींवर तुकडोजी महाराजांचा प्रभाव वर्धा शहरातील गोंडप्लॉट येथील दामोदर रामाजी वानखेडे (गुरुजी) यांनी अख्खी हयात नगर परिषदेत शिक्षक म्हणून घातली. त्यांना दोन मुले असून किशोर वानखेडे हे जिल्हा परिषदेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत तर गजानन वानखेडे हे महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागात उपसंचालक पदावर आहेत. वानखेडे गुरुजींवर बालपणापासूनच तुकडोजी महाराजांच्या विचारांचा प्रचंड प्रभाव होता. तसेच संस्कार त्यांच्यावर झाले होते. त्यांनी बालवयातील तीन वर्षे तुकडोजी महाराजांसोबत घालविली होती. गुरुजींचे निधन वानखेडे गुरुजींचे नुकतेच वृद्धापकाळाने निधन झाले. घरातील व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची राख विसर्जनाकरिता ठराविक धार्मिक स्थळांवरील नदीत ती विसर्जन करण्याची आपल्याकडे पारंपरिक प्रथा आहे. यामागे विशिष्ट धार्मिक कारणसुद्धा असल्याचे सांगण्यात येते. गुरुजींवर अंतिमसंस्कार पार पडल्यानंतर कुटुंबीयांनी सर्वच कर्मकांडांना बगल देत त्यांची राख नदीत विसर्जित करण्याऐवजी त्यांच्या सुरगाव येथील शेतात टाकली. यामुळे जमिनीची सुपीकता तर वाढलीच शिवाय नदीचे पाणीसुद्धा प्रदूषित होण्यापासून वाचले. वानखेडे कुटुंबाने उचललेले हे पाऊल खरोखरच समाजासमोर नवा आदर्श निर्माण करणारे ठरले आहे. जावयाजवळ दिला होता जलप्रदूषण टाळण्याचा संदेश माझ्या मृत्यूनंतर माझी राख कोण्या नदीत शिरवून जलप्रदूषण करण्याऐवजी ती शेतात टाकावी, असा संदेश वानखेडे गुरुजींनी वयाच्या अखेरच्या काळात आपल्या जावयाजवळ दिला होता. त्यानुसार मृत्यूनंतर त्यांची अखेरची इच्छा पूर्ण करण्यात आली, असे त्यांच्या कुटुंबियांनी सांगितले.



Web Title: Father's ash spread in the fields to protect environment