अजून कितीजणी ठरणार एकतर्फी प्रेमाच्या बळी?

अमरावती : "मी कशी ओळखू प्रीती, हे हृदय म्हणू की लेणे, प्रेमाला उपमा नाही हे देवाघरचे देणे', अशी शब्दरचना जगदीश खेबूडकर यांनी केली होती. आता या प्रेमाची जागा पिशाच्च प्रेमाने घेतली की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. जिल्ह्यात दोन दशकांत एकतर्फी प्रेमातून पाच युवतींना आपले प्राण नाहक गमवावे लागले. समाजमन सुन्न करणारे हे घटनाचक्र केव्हा थांबणार? हा खरा प्रश्‍न संवेदनशील समाजमनासमोर उभा ठाकलेला आहे.

दीपाली कुळकर्णी, प्रतीक्षा मेहत्रे, अर्पिता ठाकरे, रेखा धुर्वे आणि आता प्रणिता कोंबे या मुली एकतर्फी प्रेमाच्या बळी ठरलेल्या आहेत. याशिवाय एका युवतीचा गळा चिरून तिच्या खुनाचा प्रयत्न तसेच नववीच्या विद्यार्थिनीवर ऍसिड हल्ल्याची घटना जिल्ह्याने अनुभवलेली आहे.

दीपाली कुळकर्णी या युवतीची 2005 मध्ये तिच्या घरात शिरून जाळून हत्या करण्यात आली होती. दीपाली ही तिच्या वडिलांच्या उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात जायची. घरापर्यंत ये-जा वाढल्याने कम्पाउंडर राजू वानखडे हा दीपालीच्या एकतर्फी प्रेमात पडला. दीपालीचा नकार हा राजूच्या अंतर्मनातील हिंसेला जागृत करणारा ठरला. अखेर राजूने घरात घुसून दीपालीला जाळून ठार मारले. या अपराधासाठी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सविस्तर वाचा - संवाद अभिनय टाळ्या आणि उत्साहच उत्साह प्रतीक्षा मेहत्रे (रा. छाबडा प्लॉट) या युवतीचा साईनगर भागातील वृंदावन सोसायटीजवळ 2017 मध्ये चाकूने भोसकून निर्घृण खून करण्यात आला. राहुल भड आणि प्रतीक्षा एमएससीपर्यंत सोबत शिक्षण घेतले. त्या दरम्यान पळून जाऊन लग्न केल्याचा दावा राहुलचा होता. त्याने प्रतीक्षाचे बनावट फेसबूक खाते तसेच लग्नाचे प्रमाणपत्र तयार केल्याचे समोर आले होते. प्रतीक्षाचा नकार जिव्हारी लागलेल्या राहुलने चाकूने प्रतीक्षाचा बळी घेतला. तेव्हाही समाजमन सुन्न झाले होते.

अर्पिता ठाकरे (रा. कवठा बहाळे, ता. भातकुली) या वाणिज्य शाखेच्या प्रथम वर्षाला शिकणाऱ्या युवतीचा 9 जुलै 2019 ला मुधोळकरपेठेतील गोपालप्रभा मंगल कार्यालयाजवळ भररस्त्यात भरदिवसा खून करण्यात आला होता. शिकवणीहून मैत्रिणीसमवेत परतताना घडलेल्या अर्पिताच्या खुनाला एकतर्फी प्रेमाची किनार होती. लगतच्या गावातील तुषार म्हस्करे हा ट्रॅक्‍टरचालक युवक अर्पिताच्या प्रेमात पडला होता. त्याच्यापासून होत असलेल्या त्रासाची तक्रार घटनेच्या पाच महिन्यांपूर्वी बडनेरा ठाण्यात देण्यात आली होती. अर्पिता ही जवळ येण्याऐवजी दूर जात असल्याच्या अनावर क्रोधातून तुषारने चाकूचे तब्बल 20 घाव घालून अर्पिताचा बळी घेतला. या घटनेने सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले होते.

तत्पूर्वी 27 ऑगस्ट 2018 ला महाविद्यालयातून परतणाऱ्या एका युवतीला जुनी कोतवाली परिसरात भररस्त्यात गाठून अक्षय पुरुषोत्तम कडू (रा. शिरजगावबंड) या युवकाने धारदार शस्त्राने तिचा गळा चिरून तिच्या खुनाचा प्रयत्न केला. अक्षयने स्वतःची ओळख पटू नये, यासाठी स्वतःचे तोंड दुपट्ट्याने बांधून वेशभूषा बदलली होती. सुदैवाने तिला वेळेत उपचार मिळाले आणि नशीब बलवत्तर म्हणून तिचे प्राण वाचले. तर 6 डिसेंबर 2017 ला शिवटेकडीच्या पूर्व प्रवेशद्वाराजवळ शाळेतून मैत्रिणीसमवेत सायंकाळी घरी परतणाऱ्या नववीच्या एका विद्यार्थिनीवर तीन मुलांनी ऍसिड हल्ला केला होता.

रेखा केज्या धुर्वे (वय 25, रा. ब्राह्मणवाडा पाठक) या सहा महिन्यांच्या गरोदर युवतीने लग्नाचा हट्ट धरल्याने तिचा कथित प्रियकर छोटू ऊर्फ असलम अली अहमद अली (वय 35, रा. खरपी) याने स्कार्फने गळा आवळून 11 डिसेंबर 2019 ला घटांग जंगलात खून केल्याचा आरोप आहे. पळून जाऊन लग्न करू, असे सांगून छोटू ऊर्फ असलम याने रेखाला परतवाडा येथे बोलावले होते. तेथून दुचाकीने घटांग जंगलात नेऊन तिचा खून केल्याचे तीन दिवसांपूर्वी (ता. चार) उघड झाले.

अगदी काल म्हणजेच सोमवारी (ता. सहा) धामणगावरेल्वे येथे स्व. दादाराव अडसड व्हॉलिबॉल पटांगणात प्रणीता कोंबे (वय 17) हिच्यावर सागर तितुरमारे (रा. दत्तापूर) या 28 वर्षीय युवकाने धारदार शस्त्राने तब्बल 13 वार करून तिचा बळी घेतला. एकतर्फी प्रेमप्रकरणातून घडलेल्या या घटनेने समाजमन पुन्हा एकदा सुन्न झाले.

प्रेम ही सजीवांची एक भावना असते. त्याग, वात्सल्य, कारुण्य, माया हेच खरं प्रेम असल्याचे म्हटले जाते. या अत्युच्च भावनेला हिंसक वृत्तीने तडा देणारा हा प्रवास थांबवणारी समाजनिर्मिती, भवितव्य घडविण्याचे मानसिक दडपण असलेल्या तरुणांकडूनच अपेक्षित आहे.

