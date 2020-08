विजयी विश्व तिरंगा प्याराची निर्मिती यंदा वर्धेत नाही! वाचा काय आहे कारण

वर्धा : झंडा उंचा रहे हमारा

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

निळ्या आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यदिनी हवेत फडकणारा तिरंगा अनेकांच्या मनात देशभक्‍ती जागविल्याशिवाय राहत नाही. हवेत डौलाने फडकणारा तिरंगा बघितला की एकाच वेळी मनात अनेक भाव दाटून येतात. अभिमानाने मन उचंबळून येते. राष्ट्राभिमानाचे प्रतीक असलेला हा तिरंगा तयार करण्याचे विशेष नियम आहेत. गांधी जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या खादी ग्रामोद्योग येथील खादीच्या राष्ट्रध्वजाला राज्यासह राज्याबाहेरही विशेष मागणी असते. पण, यंदा कारागिराच्या अडचणीमुळे राष्ट्रध्वजाची निर्मिती झाली नसल्याने ऑर्डर देणाऱ्याची पंचाईत झाली.

यापूर्वीही वर्ध्याच्या खादी ग्रामोद्योग येथून देशभर राष्ट्रध्वज पुरविण्यात आले आहेत. यंदाही तशी मागणी आली. पण, इथल्या राष्ट्रध्वज तयार करणाऱ्या कारागिराचे निधन झाल्याने यंदा राष्ट्रध्वजाची निर्मिती झाली नाही. नव्या कारागिराला अद्याप या राष्ट्रध्वजाच्या नियमांची परिपूर्ण माहिती नसल्याने ते बनविण्यात आले नाही. स्वातंत्र्यदिन येताच दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राष्ट्रध्वजाचे मध्यप्रदेश, बंगाल, छत्तीसगड, यवतमाळ, अमरावती या ठिकाणाहून ऑर्डर आले. पण, यंदा तांत्रिक अडचणीमुळे राष्ट्रध्वज तयार होणार नसल्याने ते सर्वच ऑर्डर रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदा बऱ्याच ठिकाणी गांधी जिल्ह्याच्या खादी ग्रामोद्योगाचे राष्ट्रध्वज फडकणार नाही. राष्ट्रध्वजाचे रंग, त्याचे माप याचा एक कायदा आहे. या कायद्यानुसार हे तयार होणे अपेक्षित आहे. ग्रामोद्योगाला चालना मिळण्यासाठी महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांनी खादी ग्रामोद्योगाची स्थापना केली होत. यामुळे येथे निर्माण होणाऱ्या तिरंगा नियमानुसारच असल्याचा विश्‍वास अनेकांना असल्याने त्याची मागणी संपूर्ण देशात होत आहे. यंदाही तशी झाली पण ती ऑर्डर रद्द करण्यात आली.

दरवर्षी प्रमाणे यंदाही खादी ग्रामोद्योगाकडे विविध ठिकाणाहून राष्ट्रध्वजाची मागणी करण्यात आली. परंतु, ते तयार करणारा कारागिर नसल्याने आलेले ऑर्डर रद्द करण्यात आले. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड येथून ऑर्डर आल्या होत्या.

करुणा फुटाणे

अध्यक्ष, ग्रामसेवा मंडळ गोपुरी वर्धा संपादन - स्वाती हुद्दार

Web Title: The flag is not being made in Wardha this year