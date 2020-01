चार तरुणी ठरल्या लैंगिक शोषणाच्या बळी 

अमरावती : जिल्ह्याच्या धारणी तालुक्‍यातील दोन आणि अमरावती शहरातील एक युवती वेगवेगळ्या घटनांमध्ये लग्नाच्या आमिषाला बळी पडून आपले सर्वस्व आरोपी युवकांना बहाल केले. मात्र, त्या युवकांनी त्यांच्याशी लग्न न करता त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच अंजनगावसुर्जी तालुक्‍यातील एका विवाहितेवरसुद्धा एका युवकाने अत्याचार केला. यातील धारणी तालुक्‍यातील गर्भवती युवतीला रुग्णालयात नेत असताना रुग्णवाहिकेतच तिची प्रसूती झाली. युवती राहिली गर्भवती धारणी तालुक्‍यातील एका गावात दहा महिन्यांपूर्वी अनिल वैरे (रा. भंवर, ता. धारणी) याने एका 18 वर्षीय युवतीला शेतात नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केला. घटनेबाबत वाच्यता केल्यास जीवे मारण्याची धमकीही अनिलने तिला दिली होती. जीवाच्या भीतीने तीने तो प्रसंग कुणालाही सांगितला नाही. शरीराने जो गुणधर्म दाखवायचा तो दाखवला. ती युवती गर्भवती राहिली. कालांतराने तिला पोटात वेदना झाल्या. गुरुवारी (ता. एक) तिला रुग्णालयात उपचारासाठी नेत असताना वाटेत रुग्णवाहिकेतच तिची प्रसूती होऊन तिने एका बाळाला जन्म दिला. पीडितेच्या तक्रारीवरून धारणी पोलिसांनी अनिलविरुद्ध विनयभंग, अत्याचार व जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. अवश्‍य वाचा- ...अन्‌ त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच काढली फिलाइल बॉटल सायकलवर बसवून नेले शेतात दुसरीही घटना धारणी तालुक्‍यातीलच आहे. या घटनेत एका 21 वर्षीय युवतीला रोशन कास्देकर (रा. कढाव) याने लग्नाचे आमिष दाखवून अनेकदा शारीरिक शोषण केल्याचा आरोप युवतीने केल्याने रोशनविरुद्धही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. अशाच प्रकारची तिसरी घटना अंजनगावसुर्जी तालुक्‍यातील एका गावात घडली. एक 40 वर्षीय विवाहिता बहिणीसोबत घराकडे जात होती. त्याचवेळी सलीम ईस्त्राईल खान (वय 25) याने बळजबरीने तिला सायकलवर बसवून एका शाळेच्या मागील शेतात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. पीडितेच्या तक्रारीवरून अंजनगावसुर्जी पोलिसांनी सलीमविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्याला न्यायालयाने शनिवारपर्यंत (ता. चार) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आरोपी संगणक प्रतिष्ठानचा संचालक अमरावती शहरातील रुक्‍मिणीनगर परिसरात असलेल्या एका संगणक प्रतिष्ठानचा संचालक मंगेश पारशिवकर (वय 30 रा. खल्लार) याच्यासोबत ओळखीनंतर सन 2015 पासून पीडित युवतीचे (वय 25) प्रेमप्रकरण सुरू होते. मंगेशने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केला. तिने लग्नाची मागणी केली असता, त्याने टाळाटाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली, असा आरोप पीडितेने गुरुवारी (ता. एक) फ्रेजरपुरा ठाण्यात दाखल तक्रारीत केला. पोलिसांनी मंगेशविरुद्ध अत्याचारासह ऍट्रॉसिटी ऍक्‍ट अन्वये गुन्हा दाखल केला. शुक्रवारपर्यंत मंगेशला अटक झाली नव्हती. दोघेही पोलिसांच्या रडारवर धारणी तालुक्‍यातील दोन युवतींवर अत्याचार करणाऱ्यांचा शोध सुरू आहे. पोलिसांनी त्यांची गावात झडती घेतली. दोघेही पोलिसांच्या रडारवर असून, लवकरच त्यांना अटक होईल, असे पोलिस निरीक्षक मोहंदुळे यांनी सांगितले.

