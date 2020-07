मारेगाव (जि. यवतमाळ) : येथील एका टोळक्‍याने एक लाख रुपयांचे तीन लाख देतो तुम्ही एक लाख रुपये घेऊन या, असे सांगून दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटांचा बंडल दिला. परंतु त्याचवेळी दिलेले नोट नकली असल्याचे फिर्यादीच्या लक्षात आले. त्याने सदर रक्‍कम देण्यास नकार देताच चोरट्यांनी त्यांना धमकावून एक लाख रुपये घेऊन पळ काढला. फसवणूक झाल्याने संबंधितांनी पोलिसांत तक्रार दिली. मारेगाव येथील फसवणुकीच्या कारनाम्यात अग्रेसर असलेला व्यक्ती आणि त्याच्या साथीदाराने चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथील महेंद्र ईश्वरलाल तिवारी (वय 39, राहणार भद्रावती जिल्हा चंद्रपूर) यांना एक लाख रुपयांचे तीन लाख रुपये देतो, असे सांगितले. पैशाच्या आमिषापोटी तिवारी यांनी होकार दिला. आरोपींनी ठरल्यानुसार भद्रावती येथे एकास पाठवून मारेगाव शहर महामार्गावरील घटनास्थळावर बोलावले. त्यावेळी तिवारी यांच्यासोबत त्यांचा मामेभाऊ होता. पावसाबाबत प्रादेशिक हवामान विभागाने दिला इशारा, वाचा काय होणार...

टोळक्‍याने एक लाख रुपये मागितले. यावर आधी मला तीन लाख रुपये द्या, असे म्हटल्यावर दोन हजार रुपयांच्या बनावट नोटांचा बंडल दाखविला. तो बनावट असल्याचे लक्षात आले. टोळक्‍याने लढवलेली शक्कल कुचकामी ठरल्याने एक लाख रुपये आमच्याकडे दे नाहीतर जीवानिशी मारू, असे म्हणत दोघांना मारहाण करणे सुरू केले. तसेच जवळील एक लाख रुपये घेऊन टोळक्‍याने घटनास्थळावरून पोबारा केला. संशयित आरोपी राजू भुजाडे, अरविंद चौघुले, अविनाश जांभुळकर, मारोती पवार, लीलाधर मुरस्कार यांनी फसवणूक केल्याने फिर्यादी महेंद्र ईश्वरलाल तिवारी (वय 39, राहणार भद्रावती जिल्हा चंद्रपूर) यांनी मारेगाव पोलिसांत तक्रार दाखल केली. यातील सर्व संशयित आरोपींना पोलिसांनी कारवाई करून अटक केली. पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशीलकुमार नायक, पोलिस निरीक्षक जगदीश मंडलवार, उपनिरीक्षक अमोल चौधरी, पोलिस जमादार सुरेंद्र टोंगे, अजय वाभीटकर, नितीन खांदवे, किशोर आडे, प्रिया निब्रड, वीणा गेडाम करीत आहेत. संपादित : अतुल मांगे



