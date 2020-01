मैत्रिणीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झाली ओळख, मग पहा काय झाले?

अकोला : मैत्रिणीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत ओळख झालेल्या एकाने अल्पवयीन पीडितेस लग्नाचे आमिष दाखविले, सोबतच पीडितेचा पाठलाग करून तिला ‘माझ्यावर कर्ज आहे, मला पैशांची नितांत गरज आहे असे म्हणून विश्‍वासात घेतले. विश्‍वासात आलेल्या पीडितेने आरोपीस घरातील सोन्याचे दागिने विकून अडीच लाख रुपयेही दिले.मात्र, त्याच आरोपीने घेतलेल्या पैसे परत करण्यास नकार दिला. सोबतच पीडितेची छेडही काढली. अशा तक्रारीरून खदान पोलिसांनी पाच जणांविरुद्ध बुधवारी (ता.8) विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून, दोघास अटक केली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी पीडिता तिच्या मैत्रिणीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीला गेली होती. तेथे तिची ओळख आरोपी राहुल चौथाणी याच्याशी झाली. तेव्हापासून राहुल हा नेहमी फिर्यादीसोबत फोनवरून ‘मै तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मुझे तुझसे शादी करनी है’ असे म्हणत असे. तर आरोपी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करत होता, तसेच नेहमी पाठलाग करत होता. कंटाळून पीडिता आरोपीशी बोलत असताना त्यांना ‘माझ्यावर कर्ज आहे, तू मला पैसे दे’ असे म्हटल्यानंतर पीडितेने घरातील नगदी व सोन्याचे दागिने विकून दोन लाख 41 हजार रुपये आरोपीला दिल्याचा उल्लेख तक्ररीत करण्यात आला आहे. हेही वाचा - आंबेडकर जिंकले, धोत्रे हरले! तू पैसे परत मागितले तर तूला पाहुन घेईल

पीडितेने पैसे परत मागितल्यानंतर आरोपीतांनी ‘तू पैसे परत मागितले तर तूला पाहुन घेईल’ अशी धमकी देत छेड काढल्याचा आरोप पीडितेने तक्रारीत केला आहे. अशा तक्रारीवरून खदान पोलिसांनी आरोपी राहुल दौलतराम चौथानी, दौलतराम बक्षुराम चौथानी, मिरा दौलतराम चौथानी, कुणाल मनवाणी, कुणालचा मित्र (सर्व रा. सिंधी कॅम्प) या आरोपीविरुद्ध कलम 354, 354अ, 354 ड, 420, 506, 34 भादंवी सह कलम 8 पोस्को अन्वये गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी राहुल दौलतराम चौथानी आणि दौलतराम बक्षुराम चौथानी या दोघांना अटक केली आहे. यांना अटक केली आहे. याप्रकरणाचा तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक सुकेशनी जमदाडे या करीत आहेत.

