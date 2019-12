पांढरा घुबड पाहिलात का? चला मग साकूरला 

आर्णी (जि. यवतमाळ) : साकूर येथे माधवराव जाधव यांनी आपल्या घराला किल्ल्याचे स्वरूप देऊन त्यामध्ये वस्तुसंग्रहालय तयार केले आहे. तिथेच दिसेल हा दुर्मिळ पांढऱ्या रंगाचा घुबड पक्षी. घुबडे हे प्रामुख्याने डोंगराच्या कडेकपारी, गुहा, निर्जन वाडे, ढासळलेली बुरुजे, भग्न ठिकाणे, निर्मनुष्य किल्ले, स्मशानघाट, घनदाट जंगलातील अजस्र वृक्षांच्या ढोल्या, अंधाऱ्या मानवविरहित जागेवरच आढळतात. घुबड हा समूहाने कधीच राहत नाही. विणीच्या हंगामात नर आणि मादी घुबड काही काळ एकत्र वास्तव्य करतात. त्यानंतर ते वेगवेगळे राहतात. घुबड हा निशाचर पक्षी आहे. त्याला आमावस्येसारख्या काळ्याकुट्ट रात्रीही स्पष्टपणे दिसते. तो दिवसा व रात्रीही स्पष्ट पाहू शकत असल्याने रात्री भक्ष्यांची शिकार सहज करू शकतो. तो रात्री "घु-घू घु-घू' असा आवाज काढतो. त्या आवाजाला घुबडांचा "चित्कार' असे म्हणतात. पाच ते सात पिल्लांचा जन्म मादी घुबड वर्षाला जास्तीत जास्त 8 ते 10 अंडी घालतात. अंड्यांतून उबवन प्रक्रियेद्वारे पिल्लूचा जन्म होतो. तसेच क्रमाक्रमाने अंडी उबविण्याचा कालखंड हा खंडित असल्यामुळे 5 ते 7 पिल्लांना जन्मास घातले जाते. मात्र इतर पिल्ले नष्ट होतात. परंतु उबवन प्रक्रिया घडताना जन्मास आलेल्या पिल्लाच्या रूपातील घुबडे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मानवास वरदान ठरत आहेत. कापूस बर्फाला लाजविणार रंग महाराष्ट्रातील मोजक्‍या जिल्ह्यात आढळणारी घुबडे करड्या, तपकिरी, तांबड्या, भुरकट (राखडी), फिक्कट, काळपट रंगाची आढळून येतात. त्यात पांढरी घुबडे ही दुर्मिळ असून ती सर्वत्र आढळत नाहीत. पांढऱ्याशुभ्र कापसाला व बर्फालाही लाजविणारा या घुबडांचा रंग लक्ष वेधून घेतो. बुघडे लहान असताना व मोठी झाल्यावरही गुबगुबीत व सुंदर दिसतात. गरूड प्रजातीतील पक्षी घुबड हा पक्षी गरूड पक्षी प्रजातीतील (वर्गातील) पक्षी आहे. पांढऱ्या रंगाच्या जातीची घुबडे गरूड पक्षासारखीच सुंदर दिसतात. त्यात थोडेफारच साम्य दिसून येते. हिंदू धर्मातील पौराणिक ग्रंथात लक्ष्मीपती विष्णू देवाचे वाहन गरूड पक्षी व धनाची देवता लक्ष्मीचे वाहन घुबड पक्षी असल्याचा उल्लेख आढळतो. घुबडाचे दर्शन, त्याचे चित्रपूजन, मानवाच्या निवासस्थानातील वास्तव्य शुभ संकेत समजले जात असले तरी त्याला अंधश्रद्धेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. अघोरी कृत्यासाठी वापर रात्रीच्या वेळी त्यांचा आवाज ऐकणे, रात्री फडफड करीत घरावरून उडणे, रात्री घुबड शब्दाचा उच्चार न करणे, नवजात बाळाचे कपडे घुबड घेऊन जाऊ नये याची काळजी घेणे आदी अशुभ मानले जाते. या समाजमनावर बिंबवलेल्या शुभ-अशुभाच्या श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा चालत आल्या आहेत. परंतु पर्यावरणाचा समतोल राखणारा पक्षी म्हणून घुबडाची ओळख आहे. मन सुन्न करणाऱ्या घटनासुद्धा घुबड पक्षाच्या नशिबी येताना दिसतात. त्या म्हणजे मांत्रिकाकडून मंत्र-तंत्र विद्या प्राप्त करण्यासाठी घुबडाचा जीव घेणे, पुत्र प्राप्तीसाठी यज्ञात आहुती देणे. अघोरी कृत्यासाठी यातना देऊन मारणे, धनप्राप्तीसाठी त्याला मद्य पाजून "चित्कार' करावयास भाग पाडणे इत्यादी प्रकारची अंधश्रद्धा जोपासणाऱ्या रूढी व परंपरेमुळे घुबडे नामशेष होतात की काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कीटकनाशकाच्या प्रादुर्भावानेसुद्धा घुबडे मृत्युमुखी पडतात. हेही वाचा की : पर्यावरण रक्षणासाठी वडिलांची राख टाकली शेतात

सुरक्षा व अभय देण्यासाठी प्रयत्न

शुभ-अशुभ, श्रद्धा-अंधश्रद्धा, शुभ संकेत-अशुभ संकेत, सत्य-असत्य या भानगडीत न पडता या दुर्लक्षित दुर्मिळ आढळणाऱ्या पर्यावरणाचे संतुलन राखणाऱ्या घुबड पक्ष्यास संरक्षण, सुरक्षा व अभय देण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे.

- माधवराव जाधव, पक्षिमित्र साकूर.

Web Title: Have you ever seen a white owl? Let's go to Sakur at yavatmal