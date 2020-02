पब्जी डिलीट केल्याने फोडला मोबाइल

अकोला ः वेळ रात्रीची, तीन मित्र, एका चौकात भेटले. त्यापैकी दोघांमध्ये गप्पा रंगलेल्या असतानाच तिसरा मित्र मात्र, पब्जी खेळण्यात रममान झाला होता. हा आपल्या गप्पा ऐकत नाहीये हे लक्षात आल्याने दोघांपैकी एकाने त्याचा मोबाइल घेतला आणि मोबाइलमधील पब्जी गेम डिलीट केला. गेम डिलीटा का केला म्हणत राग अनावर झालेल्या त्या पब्जीखुळ्या मित्राने त्याच्याच मित्राचा महागडा मोबाइल रोडवर आपटून फोडून टाकला. या पब्जी प्रेमामुळे सध्या तरी मोबाइल फोडण्यावरून टळलं असलं तरी उद्याला हेच खुळ एखाद्याच्या जीवावर बेताणार नाही तर त्यात काय नवल!. दैनंदिन जीवनात स्मार्ट फोनला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सकाळी उठल्यानंतर मोबाइल हातात घेत नाही, असा मोबाइल वापरणारा क्वचितच सापडेल. इंटरनेटचा पॅक संपला की तरुणाई बैचेन होते. याच मोबाइलचा अति वापरामुळे ‘सायबर काॅन्ड्रिया’ सारख्या घातक मानसिक विकारांची लागण होत असल्याचे समोर येत आहे. स्मार्ट फोनचा सर्वाधिक वापर तरुण करत असल्याने याचे गंभीर परिणाम सध्या तरुणांच्या मानसिकतेवर दिसून येत आहेत. यामध्ये घातक प्रकार म्हणजे नोमोफोबिया. यात व्यक्तीला मोबाइलपासून दूर राहण्याची भीती वाटते. मोबाइल नेटवर्क नसेल, फेसबुकवर लाइक, शेअर कमी असले व टिकटॉक, इन्स्टाग्रामवर फॉलोअर्सच्या संख्या कमी होत असेल तर बैचेनी, चिडचिड, यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या एकाग्रतेवर परिणाम होतो. याच चिडचिडपणातून एका मित्राने त्याच्या मित्राचा महागडा मोबाइल फोडला. याचवेळी त्याच्या हातात काही घातक वस्तू आली असती तर एखाद्याच्या जीवावर बेतल्या गेली असती. पोलिसांत तक्रार नाही मात्र, प्रकार गंभीर

सध्या हे प्रकरण पोलिस ठाण्यांत जरी पोहचले नसले तरी अनेकांनाच्या चता वाढविणारे असेच आहे. तेव्हा पालकांनी तरी आता सजग होऊन मुलगा मोबाइलपासून कसा दूर राहील याच्यासाठी काळजी घेणे गरजेचे आहे.



