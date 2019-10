पदाधिकाऱ्यांची निष्ठा बंडखोरांसोबत 

यवतमाळ : ऐन विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात प्रमुख राजकीय पक्षांना बंडखोरीची लागण झाली आहे. त्यात भाजप-शिवसेनेचे जास्त बंडखोर उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यांना पक्षाने आदेश दिले असले तरी पक्षाच्या आदेशाला न जुमानता अनेकांनी आपली निष्ठा त्या भागातील नेत्यांसोबत असल्याचे दाखवून दिले आहे. बंडखोरांवर कारवाई करण्याचे आदेश असले तरी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची संख्या पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी निकालानंतर पाहू, अशी नरमाईची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. जिल्ह्यातील सात विधानसभा मतदारसंघापैकी तब्बल पाच मतदारसंघात बंडखोरी झाली आहे. भाजप, शिवसेनेसोबतच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीला बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, आघाडीच्या तुलनेत युतीची डोकेदुखी प्रचंड वाढली आहे. यवतमाळ, दिग्रस, वणी, केळापूर तसेच उमरखेड या पाच मतदारसंघात बंडखोरांची संख्या मोठी आहे. नेत्यांनीच बंडखोरी केल्याने प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते उघडपणे त्यांच्यासोबत आहेत. भाजप-शिवसेनेच्या बड्या नेत्यांनी बंडखोरांना शांत करण्याचे प्रयत्न केले. नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. कारवाईचा इशारा दिला. मात्र, त्याचा काही परिणाम पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांवर झालेला दिसत नाही. पक्षादेश असतानाही त्याला "खो' दिल्याचे चित्र पाचही मतदारसंघात दिसत आहे. वणीमध्ये शिवसेना जिल्हाप्रमुख विश्‍वास नांदेकर, विधानसभा सहसंपर्क प्रमुख सुनील कातकडे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे डॉ. महेंद्र लोढा यांनी युती तसेच आघाडीच्या उमेदवारांनाच आव्हान दिले आहे. यवतमाळ विधानसभेत शिवसेनेचे विधानसभा संपर्कप्रमुख संतोष ढवळे यांचे तगडे आव्हान भाजपच्या दिग्गज मंत्र्यांपुढे आहे. आर्णीत आमदार राजू तोडसाम तर उमररखेड विधानसभेत शिवसेनेचे डॉ. विश्‍वनाथ विणकरे रिंगणात आहेत. दिग्रसमध्ये भाजपचे पदाधिकारी माजीमंत्री संजय देशमुखांनी बंडखोरी कायम ठेवली आहे. या सर्व ठिकाणी नेत्यांसोबत पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी उघडपणे सोबत आहेत. पक्षांनी पदाधिकाऱ्यांनाही तंबी दिली होती. मात्र, त्याला न जुमानता कार्यकर्त्यांची निष्ठा पक्षापेक्षा त्या भागातील संबंधित बंडखोर उमेदवारांसोबत असल्याचे चित्र दिसत आहे. परिणामी, कारवाईच्या भाषेचा कुठलाही परिणाम कार्यकर्त्यांवर झाल्याचे दिसत नाही. छुप्पा पाठिंबा काय?

बंडखोरासोबत संबंधित पक्षाचे कार्यकर्ते उघडपणे सोबत असले तरी प्रमुख पदाधिकारी युती किंवा आघाडी धर्मांची भाषा बोलताना दिसत आहे. मात्र, यापैकी अनेक जणांचा छुपा पांठिंबा बंडखोरांना असल्याची चर्चा आहे. तर काहींना वरिष्ठांना अभय तर दिले नाही ना? अशी चर्चाही रंगू लागली आहे. यामागील सत्य काय हे लवकरच मतदानातून बाहेर येणार आहे.



Web Title: he loyalty of the office bearers with the rebels