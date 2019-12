‘तू माझी पत्नी नाही, तुला विकत आणले आहे’ म्हणत तो करायचा तिच्यासोबत अनैसर्गिक कृत्य 

अकोला : ‘तू माझी पत्नी नाही, तुझ्या मामाने तुला पाच लाख रुपयांत विकले आहे, तेव्हा मी म्हणेल तेच कर’ असे म्हणत तो तिच्यासोबत अनैसर्गिक कृत्य करीत असे. याबाबत कुणाजवळ वाच्यता केल्यास जीवे मारेल असे म्हणणाऱ्या पतीसह नऊ जणांविरुद्ध खदान पोलिस ठाण्यांत मंगळवारी (ता.24) विवाहितेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. क्या बात है! - अडचणींवर मात करून काजोल विद्यापीठातून दुसरी शहरातील एका २२ वर्षीय विवाहितेचे लग्न 20 जून 2017 रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी येथील एका युवकासोबत झाले होते. ही सोयरीक विवाहितेचा मामाने करून दिली होती. लग्नानंतर नांदवयास गेलेल्या विवाहितेच्या पतीने विवाहितेसोबत अनैसर्गिक कृत्य करून अत्याचार केल्याची तक्रार विवाहितेने दिली आहे. विशेष म्हणजे याबाबत विचारणा केली असता, ‘ तू माझी पत्नी नाहीस, तुझ्या मामाला पाच लाख रुपये देऊन तुला विकत घेतले आहे. त्यामुळे चुपचाप जे म्हटले ते ऐकायचं’ असे उत्तर आरोपी पती देत असे. याबाबत विवाहितेने दोन्ही नणंदानाही ही हकिकत सांगितली. मात्र, त्यावर ‘तुला विकत आणले आहे, तो जसा म्हणतो तसे कर असे उत्तरे देत असल्याचेही विवाहितेने तक्रारीत नमुद केले आहे. तर मामास विचारले असता ‘तुला पाच लाख रुपयात विकले आहे, जे करायचे ते कर त्यांनेही उत्तर दिले. यासर्व प्रकाराला कंटाळून विवाहितेने अकोल्यातील आई-वडिलांकडे येऊन याप्रकरणी खदान पोलिस तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीवरून पोलिसांनी पतीसह नऊ जणांविरुद्ध कलम 377, 498 (अ),342, 420, 323, 504, 506 सह कलम 34अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. अंगाला लावायचा स्मशानातील राख, अन् करायचा अत्याचार

विवाहितेने दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, तिचा पती हा अमावस्या, पौर्णीमेला स्मशानात जावून झोपायचा. अंगाला राख लावून घरी यायचा व अतीशय क्रृरतेने अत्याचार करायचा. ऐवढेच नव्हे तर घरी मित्र बोलावून पार्ट्या करीत असे. त्याचे मित्रही त्याला प्रोत्साहन देत असत. विशेष म्हणजे त्याच्याच मित्राने त्याचे 2001 मध्ये लग्न लावून दिले आहे. तर फारकती न घेता तिसरे लग्न केले असून, तिसऱ्या पत्नीपासून त्याला एक मुलगीही असल्याचे तक्रारीत नमुद आहे.

