अरेरे...आग विझवायला गेला अन्‌ भिंत पडून मेला! 

अमरावती : शेजारच्या तीन घराला लागलेली आग विझवण्यासाठी मदत करीत असताना अचानक शिकस्त भिंत कोसळून त्याखाली दबल्यामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. रवींद्र रंगराव आघाडे (वय 57) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. चांदूरबाजार तालुक्‍यातील कोंडवर्धा येथे ही घटना घडली. या आगीमध्ये जवळपास चार लाख वीस हजार रुपयांचे नुकसान झाले. गजानन रामभाऊ कुचे, प्रमोद कुचे व विजय कुचे या तीनही भावांचे दगडमातीने बांधलेले घर लागून आहे. बुधवारी (ता. 20) दुपारी एक ते दीडच्या सुमारास घरात शॉटसर्किट होऊन घराच्या मागे असलेल्या कुटाराने आधी पेट घेतला. दुपारच्या वेळी घरातील बरेच लोक झोपले असल्याने त्यांना आगीबाबत माहिती होण्यास विलंब झाला. आगीचे लोट आणि धूर शेजाऱ्यांना दिसल्यामुळे त्यांनी आरडाओरड केली. अनेकजण आग विझवण्यासाठी धावले. त्यात रवींद्र आघाडे यांचाही समावेश होता. आघाडे हे एका भिंतीवर उभे राहून पाइपने पाणी टाकत होते. अचानक ती शिकस्त भिंत कोसळली. उंचावरून पडल्याने त्या भिंतीच्या ढिगाऱ्याखाली दबून आघाडे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. उष्णतामान व वाऱ्यामुळे आग मोठ्या प्रमाणात पसरल्यामुळे तीनही भावंडाच्या घरातील दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसह, घरातील संपूर्ण सामान, काही पैसे खाक झाले. चांदूरबाजार पोलिसांनी पंचनामा करून अकस्मात मृत्यू अशी नोंद घेतली. अवश्य वाचा- ज्याने जीवापाड जपले त्याच्याच जीवावर उठला वळू....वाचा ही करुण कहाणी तातडीने पाच हजारांची मदत या घटनेनंतर ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून तीनही भावंडांना तातडीने प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. तर, आग विझवण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या आघाडे यांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्याही कुटुंबीयांना प्रशासनाने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी कोंडवर्धाच्या ग्रामस्थांनी केली.

Web Title: He went to extinguish the fire and a wall collapsed. A man died under debris