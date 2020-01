गुणवत्ता सेवा पदका’ने होणार पोलिसांचा सन्मान

अकोला ः उल्लेखनीय कामगीरिसाठी दिले जाणारे राष्ट्रपती पोलिस पदक केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केले असून, यामध्ये जिल्हातील चार पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना गुणवत्ता सेवा पदक तर एकाला नक्षलग्रस्त भागात उत्कृष्ट कार्याबद्दल पदक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राष्ट्रपती पोलिस पदक, जीवन रक्षा पदक, अग्निशमन सेवा पदक, नागरिसेवा दल पदक, शौर्य पदक, विशिष्ठ सेवा पदक व गुणवत्ता सेवा पदक आदींची घोषणा केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील चार पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती गुणवत्ता सेवा पदक जाहीर झाले आहे. यामध्ये पोलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर सावंत, पोलिस निरीक्षक सदानंद मानकर, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक राजू अवताडे, नक्षलग्रस्त भागात उत्कृष्ट कार्याबद्दल पोलिस उपनिरीक्षक गणेश सुरेश नावकर यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील 54 पोलिसांना राष्ट्रपती पदक

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने देशातील 1040 पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपती पदकांची घोषणा केली असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील 54 पोलिसांचा समावेश आहे. यामध्ये दहा पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस शौर्य पदक, चार पोलिस अधिकाऱ्यांना राष्ट्रपती विशिष्ठ सेवा पदक तर 40 पोलिसांना गुणवत्ता सेवा पदक जाहीर झाले आहे.

Web Title: Honor the police with the Quality Service Medal