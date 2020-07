असा झाला दोन लाखात बाळाचा सौदा... वाचा काय आहे हे प्रकरण 

वर्धा : हिंगणघाट तालुक्‍यातील कुटकी येथील एका 15 दिवसांच्या बाळाला त्याच्या आई-वडिलांनी अनधिकृतरित्या दिल्ली येथील दाम्पत्याला दत्तक दिले. या प्रकरणाची तक्रार होताच पोलिसांकडून आई-वडिलांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणाची अधिक चौकशी केली असता या दत्तक प्रकरणात बाळ देण्याकरिता दोन लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे पुढे आले आहे. हे वाचा—"आई प्लीज... तो बलात्कार नव्हे... प्रेम आहे आमचे' असा झाला सौदा

वडनेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच दिल्ली येथील दत्तक घेणाऱ्या दाम्पत्याच्या शोधात चमू रवाना केली. या चमूने बाळाच्या आई-वडिलाला सोबत घेतले होते. त्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर पोलिसांची चमू पोहोचली. येथे दत्तक घेणाऱ्या दाम्पत्याला ताब्यात घेत वडनेर गाठण्यात आले. येथून या मुलाला घेऊन पोलिसांची चमू सेवाग्राम रुग्णालयात दाखल झाली. येथे त्याच्या आरोग्याची तपासणी करून त्याला रुग्णालयात ठेवण्यात आले आहे. त्याच्यासोबत त्याची आई आहे. सध्या या बाळाचे वय एक महिना असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कुटकी येथील प्रदीप म्हैसकर आणि त्याची पत्नी प्रणाली तसेच दिल्ली येथील दाम्पत्य अमित भानुप्रसाद भारद्वाज (वय 35) तसेच त्याची पत्नी प्रिया दोन्ही रा. नोएडा, दिल्ली हे चारही जण पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. या चौघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांची रवानगी पोलिस कोठडीत करण्यात आली आहे. अनधिकृत दत्तक देण्याचा प्रकार साध्या शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपवर झाल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात पुढे आले आहे. जिल्हा बाल संरक्षण विभागाला या प्रकाराची माहिती मिळताच त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि हा प्रकार उजेडात आला. प्रकार उजेडात येताच वडनेर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत तत्काळ कारवाई करून दत्तक घेणाऱ्या दाम्पत्याचा शोध घेत त्यांना दिल्ली येथून ताब्यात घेतले. आजोबा-आजीच्या तक्रारीवरून प्रकार उघड

अनधिकृतरित्या झालेल्या या दत्तक प्रकरणाची माहिती बाळाचे आजोबा आणि आजीला मिळाली. त्यांनी लगेच जिल्हा बाल संरक्षण विभागाला याची माहिती दिली. या विभागाच्या अधिकारी माधुरी भोयर यांनी तत्काळ याची चौकशी करून पोलिसांना माहिती दिली. यावरून गुन्हा दाखल झाला आणि आरोपींना अटक करण्यात आली. 70 हजार रुपये मिळाले ऍडव्हान्स

दोन लाख रुपयांत झालेल्या या सौद्यातील 70 हजार रुपये मुलाच्या आई-वडिलांना मिळाले. उर्वरित रक्‍कम जुलै महिन्याच्या 13 तारखेला मिळणार होती, असे पोलिसांच्या चौकशीत पुढे आले आहे. या संदर्भात पोलिसांचा तपास सुरू आहे. ही रक्‍कम अद्याप जप्त करण्यात आली नसून, कारवाईदरम्यान ती जप्त करण्यात येईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. बाळाला घेऊन पोलिसांची चमू वडनेरला दाखल झाली. तेथून या बाळाची आरोग्य तपासणी करण्याकरिता त्याला सेवाग्राम रुग्णालयात आणण्यात आले. येथे त्याचे स्वॅब घेण्यात आले. त्याची प्रकृती धोक्‍याबाहेर आहे. या प्रकरणात दोन लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. ही रक्‍कम जप्त करण्याची जबाबदारी पोलिसांची असून, त्यांचा तपास सुरू आहे.

- माधुरी भोयर ,जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, वर्धा दत्तक प्रकरणात मुलाच्या आई-वडिलांसह दिल्ली येथील दाम्पत्यालाही अटक करण्यात आली आहे. त्यांची रवानगी पोलिस कोठडीत करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पैशाचा व्यवहार झाला. पण, तो चौकशीचा भाग आहे. व्यवहार झालेली रक्‍कम चौकशीअंती जप्त करू. या संदर्भात चौकशीअंतीच काय ते सांगता येईल.

-ए. के. गजभिये, ठाणेदार, वडनेर



