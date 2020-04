मी एकदम ठणठणीत, चिंता करण्याचे कारण नाही; व्हायरल झालेले ते वृत्त खोटे

नागपूर : अँजिओप्लास्टी झाल्याच्या वार्तेने चिंतेत असलेल्यांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपण एकदम फिट असल्याचे सांगून आपल्या असंख्य चहात्यांना दिलासा दिला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री गडकरी यांच्या हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्यांमध्ये गुठळ्या आढळल्याने चार दिवसांपूर्वी त्यांच्या शरिरात चार दिवसांपूर्वी एक स्टेंट टाकण्यात आले. प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. हर्षवर्धन मार्डीकर यांच्या इस्पितळात त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. खाजगी बाब असल्याने तसेच भेटणाऱ्यांचा त्रास होऊ नये याकरिता त्यांच्या कुटुंबीयांनी याची माहिती कोणाला दिली नाही. फक्त एकच दिवस ते इस्पितळात होते. मात्र अँजिओप्लास्टीचे वृत्त फुटले. त्यामुळे अनेकजण चिंतेत पडले होते. - वडील देवाघरी गेले... मात्र या देवदुतांच्या प्रयत्नांनी बचावले बहीण-भावाचे प्राण

नितीन गडकरी म्हणतात मी एकदम फिट

नेमके काय झाले आणि केव्हा झाले याबाबत विचारपूस केली जात होती. लॉकडाऊन असल्याने गडकरी नागपूरमध्येच आहेत. त्यांच्या कार्यालयातही विचारणा केली असता कोणालाच याविषयी फारशी माहिती नव्हती. आज गडकरी यांनीच स्वतःच तब्येतीविषयी खुलासा केला. आपण एकच दिवस इस्पितळात होतो. काळजी करण्याचे कारण नाही. मी एकमद फिट असून कामाला लागलो असल्याचे त्यांनी जाहीर करून चाहत्यांना दिलासा दिला. आज अनेक वृत्त वाहिन्यांवरसुद्धा गडकरी झळकले. करोना या विषयावरील चर्चेतही सहभागी झाले होते. या दरम्यान विचारण्यात आलेल्या तब्येतीविषयी प्रश्‍नाला उत्तर देताना कळजी करण्याचे कारण नसून आपण फिट आणि फाईन असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.

Web Title: I am fit and fine says union minister nitin gdkari