Amravati News : ई-चालान न भरल्यास न्यायालयीन खटले दाखल

if e challan not paid case filed and hearing in court transport department amravati esakal

सकाळ वृत्तसेवा Amravati News: वाहतूक व्यवस्थेचे नियंत्रण करीत असताना दंडात्मक कारवाई केल्या जाते. परंतु अद्यापही हजारो वाहनचालकांना अद्याप दंड भरला नाही. अशा लोकांवर आता न्यायालयीन खटले दाखल करण्याचे पाऊल ग्रामीण वाहतूक पोलिसांनी उचलले आहे. वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, शिवाय वाहने वेगात चालविल्यामुळे अनेक अपघातसुद्धा वाढले आहेत. त्यामुळे रस्ता अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्यान्वये वाहनचालकांवर दंड आकारणी केली आहे. परंतु अशा बऱ्याच वाहनचालकांवर आकारल्या गेलेल्या दंडाची रक्कम त्यांनी अद्यापही भरलेली नाही. अशांकडे थकीत असलेली रक्कम जवळपास कोट्यवधींच्या घरात जाते. वाहतूक पोलिसांनी आकारलेल्या दंडाच्या रक्कमेचा गोषवारा संबंधित वाहनचालकांच्या मोबाईलवर मॅसेजद्वारे पाठविल्या जातो. वाहनचालकांकडे थकीत असलेली रक्कम त्या वाहनचालकांनी ग्रामीण वाहतूक पोलिस विभागाच्या कार्यालयात किंवा ९ डिसेंबर २०२३ रोजी आयोजित केलेल्या लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात हजर राहून त्याचा भरणा करावा, अन्यथा कसूरदार वाहनचालक व वाहन मालकांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल केल्या जाईल, असा इशारा ग्रामीण वाहतूक पोलिस विभागाने दिला आहे. दंड न भरलेली रक्कम ७ कोटी ४७ लाख ९१ हजार ६५० एवढी असून, अनपेड केसेसची संख्या ही १ लाख २३ हजार ४० एवढी आहे. दंड भरल्याच्या ५४ हजार ५०० केसेस आहेत. चांदूररेल्वे पंचायत समितीअंतर्गत सातेफळ गणातील पोटनिवडणुकीसाठी पाच उमेदवारांचे अर्ज दंडाची रक्कम ही १ कोटी ३८ लाख ८१ हजार ७५० एवढी आहे. ग्रामीण वाहतूक पोलिसांनी जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२३ या अकरा महिन्यांच्या कालावधीतील ही कारवाई आहे, असे वाहतूक विभागाचे निरीक्षक गोपाल उंबरकर यांनी सांगितले. क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेऊन वाहन चालविल्यामुळे अपघात जास्त होतात. अशा वाहनचालकांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे दंड ठोठावल्या जातो. वाहनचालकांनी नियम व वेगमर्यादा पाळावी. - विशाल आनंद, पोलिस अधीक्षक, अमरावती.