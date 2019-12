बच्चू कडू सर्वांसाठी रस्त्यावर उतरणारे नेते

अमरावती : आमदार बच्चू कडू यांनी वेगळ्या शैलीतील आंदोलनाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सर्वांत जास्त आंदोलने शेतकऱ्यांच्या न्याय व हक्कासाठी केली. दिव्यांगांना न्याय देण्यासाठीही त्यांनी अनेक आंदोलन केली. सर्वांसाठी रस्त्यावर उतरणारा नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. 2004 पासून तेच अचलपूरचे आमदार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी लढणारे बच्चू कडू यांना महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. चांदूरबाजार तालुक्‍यातील बेलोरा ग्रामपंचायतच्या सदस्यापासून बच्चू कडू यांच्या राजकीय तसेच सार्वजनिक जीवनातील प्रवासाला सुरुवात झाली. त्यानंतर ते चांदूरबाजार पंचायत समितीचे सभापती झाले. सभापती असताना गरिबांच्या शौचालयाच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार त्यांनी उघड केला. अधिकाऱ्यांना शौचालयाच्या सीट भेट देऊन पहिले अनोखे आंदोलन झाले. तेव्हापासून सर्वसामान्यांच्या हक्कासाठी लढणारे बच्चू कडू प्रकाशझोतात आले. अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांच्या आंदोलनाची मालिका सुरू झाली व जिल्ह्यात बच्चू कडू या नावाचा झंझावात सर्वांच्या परिचयाचा झाला. हेही वाचा - राहुल ब्रिगेडच्या यशोमती ठाकूर कॅबिनेटमंत्रिपदी विराजमान रुग्णसेवेला प्राधान्य बच्चू कडू यांचे वडील बाबाराव कडू यांनी आयुष्यभर रुग्णसेवा केली. गावात कुणी आजारी पडले की स्वतःचा टांगा घेऊन रुग्णाला दवाखान्यात नेत असत. आज तेच रुग्णसेवेचे व्रत आमदार बच्चू कडू पुढे नेत आहेत. 5 जुलै 1970 रोजी ओमप्रकाश उपाख्य बच्चू कडू यांचा जन्म बेलोरा (ता. चांदूरबाजार. जि. अमरावती) येथे झाला. वयाच्या 17 व्या वर्षी कबड्डी खेळत असताना गुणवंत गोहोत्रे नावाच्या त्यांच्या मित्राला रक्ताची उलटी झाली. तो आजार गुणवंतच्या जिवावर बेतणारा होता. त्याचा इलाज फक्त मुंबईलाच होणार होता. अशा परिस्थितीत महिनाभर मुबईला फेऱ्या करून व कबड्डीचा सामना जिंकून मिळालेल्या बक्षिसातून मित्राचे ऑपरेशन केले. ऑपरेशनसाठी रक्ताची बॉटल मिळत नव्हती. तेवहा स्वतःचे वजन 50 किलो भरावे म्हणून खिशात दगड भरून व पोटभर पाणी पिऊन वयाच्या 17व्या वर्षी बच्चू कडू यांनी पहिले रक्तदान केले व मित्राचा जीव वाचविला. आज अशा हजारो लोकांचा ते जीव वाचवत आहेत. 18 लाख रुपयांपर्यंतचे दहा हजारांवर शस्त्रकिया त्यांनी केल्या आहेत. 80 हजार रक्ताच्या पिशव्या रक्तदानाच्या माध्यमातून त्यांनी रक्तपेढ्यांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांनी स्वतः शंभर पेक्षाही जास्तवेळा रक्तदान केले आहे. संबंधित बातमी - अमरावतीचा आंदोलक नेता 'अपना भिडू बच्चू कडू' अमेठीत आंदोलन कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सत्तेच्या काळात विधवेला घर बांधून दिले, त्यासाठी ते यवतमाळ जिल्ह्यात आले होते. परंतु, देशात अशा अनेक बेघर विधवा आहेत, त्यांचे काय, असा सवाल करून बच्चू कडू यांनी राहुल गांधी यांचा मतदारसंघ असलेल्या अमेठीत जाऊन श्रमदानाच्या मध्यमतून महिलेला घर बांधून दिले व प्रतिकात्मक आंदोलन केले. त्यानंतर केंद्र सरकारचा निर्णय झाला व हजारो विधवांना घरे मंजूर झाली. लग्नाचा खर्च टाळून अपंगांना सायकली पंचायत समितीचे सभापती असतानाच मुख्यमंत्र्यांकडे दिव्यांगांसाठी 250 सायकलींचा प्रस्ताव बच्चू कडू यांनी पाठविला होता. परतु, मुख्यमंत्र्यांनी एकच सायकल मंजूर केली. यामुळे चिडलेले बच्चू कडू यांनी स्वतःच्या लग्नाचा सर्व खर्च टाळून कोणालाही जेवण न देता त्या खर्चातून व वडिलांची एफडी मोडून तीनशे अपंगांना सायकली दिल्या. दिव्यांगांसाठी रस्त्यावर बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांसाठी मोठमोठी आंदोलने केली. 1995च्या कायद्यातील तीन टक्‍के निधी खर्च केला जावा म्हणून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आंदोलने केली. मुंबई सीएसटीला रेल्वे आडविल्या. मागण्या मंजूर न झाल्याने अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष हातही उचलला. कायदा चालविणारे लोक जर जनतेसाठी कायदा नीट चालवत नसतील तर बच्चू कडू कायदा हातात घेतात. 5000 दिव्यांगांच्या आंदोलनातून आमदार निवासच ताब्यात घेतले व जवळ जवळ दिव्यांगांच्या सर्व मागण्या त्यांनी मंजूर करून घेतल्या आहेत.

