भारतीय ‘कृषी ऋषी’ संस्कृती जगात सर्वोत्कृष्ट

अकोला : जगात सर्वोत्कृष्ट अशा ‘कृषी ऋषी’ संस्कृतीची निर्मिती भारतात झाली आहे. त्यामुळे या देशात माझा जन्म झाल्याचा मला अभिमान आहे. ‘कृषी ऋषी’ डॉ.पंजाबराव देशमुख यांनी या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी 1962 साली भव्य कृषी प्रदर्शन भरवून देशाची कृषी परंपरा जगभरात पोहचविली होती. देशाची ही महान ‘कृषी ऋषी’ संस्कृती आपण सर्वांनी जोपासली पाहिजे, असे आवाहन नालंदा विद्यापीठाचे कुलपती पद्मभूषण डॉ.विजय भटकर यांनी केले. स्वतंत्र भारताचे प्रथम कृषीमंत्री डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांच्या 121 व्या जयंती औचित्यावर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला आणि कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्या सयुंक्त पणे विद्यापीठाच्या क्रीडांगणावर 27 ते 29 डिसेंबर दरम्यान राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन ‘ॲग्रोटेक 2019’ चे आयोजित करण्यात आले. या प्रदर्शनाच्या उद्‍घाटन सोहळ्यात उपस्थितांना संबोधित करताना डॉ.विजय भटकर बोलत होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आयोजक संचालक विस्तार शिक्षण डॉ.दिलीप मानकर यांनी तर, सूत्रसंचालन डॉ.प्रदीप बोरकर यांनी केले. डॉ.किशोर बिडवे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

या प्रसंगी व्यासपीठावर कार्यक्रमाचे उद्‍घाटक डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे, विशेष अतिथी उन्नत भारत अभियान नवी दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ.विजय भटकर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.विलास भाले, विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य जैन्नुदिन जव्हेरी, गणेश कंडारकर, विनायक सरनाईक, अर्चना बारब्दे, मोरेश्वर वानखडे तसेच विद्यापीठाचे डॉ.पी.जी. इंगोले, डॉ.व्ही.के. खर्चे, डॉ.डी.एम. मानकर, डॉ.डी.बी. उंदिरवाडे, डॉ.पी.के. नागरे, डॉ.पी.आर. कडू, सहसंचालक कृषी सुभाष नागरे, अकोला मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मोहन वाघ, जिल्हा कृषी अधिकारी मुरलीधर इंगळे, महाराष्‍ट्र राज्य मार्केटिंग बोर्डाचे व्यवस्थापक डॉ.सतीश वराळे, नवनाथ गायकवाड, प्रगतशील शेतकरी दिलीप फुके आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दर तासाला दोन शेतकरी आत्महत्या

दिवसेंदिवस शेतीमध्ये उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर दिसून येत आहे. परिणामी तोट्यातील शेती हे शेतकरी आत्महत्यांमागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. देशाचे धान्य कोठार भरणाऱ्याचे बँक खाते मात्र रिकामे आहे. बीटी कापसामुळे उत्पादन खर्चामध्ये वाढ झाली आणि शेतकरी तोट्याची झाली. 12 वर्षे दुष्काळ पडला होता तेव्हा देशात एकही शेतकरी आत्महत्या झाली नव्हती मात्र, आता दर तासला देशात दोन शेतकरी आत्महत्या होत असून, त्या थांबविण्यासाठी शेतीमध्ये सेंद्रिय कर्ब वाढविणे, सेंद्रिय शेतीची कास धरणे, प्रचलित शेती विषयक आयाम बदलून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती होण्याच्या दृष्टीने शासनाने शेतकरी हिताचे धोरण राबविणे गरजेचे असल्याचे, मत प्रकाश पोहरे यांनी उद्‍घाटन भाषणातून व्यक्त केले.

सक्षम यांत्रिकिकरणाची गरज

उत्तम स्थितीत आणि काढण्यासाठी तयार असणारे सोयाबीन पीक दोन दिवसाच्या पावसाने नष्ट झाले, ते फक्त योग्यवेळी ते सोयाबीन काढण्याची मशीन शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकली नाही यामुळे. तेव्हा शेती विकासासाठी सक्षम यांत्रिकिकरणाची गरज असून, त्याकरिता आयआयटी व इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांनी कृषीमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ.विलास भाले यांनी केले. यावेळी त्यांनी डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या संशोधन, शिक्षण, विस्तार कार्यक्रमातील उपलब्धींचा संक्षिप्त आढावा घेतला.

