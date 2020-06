कोरोनावरील लस विकसित करण्यासाठी वनविभाग देणार 30 माकड

यवतमाळ : पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संशोधन संस्थेला "सार्स कोव्हीड-2' ही लस विकसित करण्यासाठी 30 माकडांची गरज आहे. ही माकडे आपल्या राज्याच्या वनातील उपलब्ध करून द्यावीत, असे निर्देश राज्याने वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. कोरोना विषाणूमुळे "कोव्हीड-19'चा होत असलेला प्रादूर्भाव टाळण्यासाठी "सार्स कोव्हीड-2' ही लस तत्काळ विकसित करण्यासाठी संशोधन हाती घेण्यात आले आहे. या संशोधन प्रकल्पासाठी पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेला 30 माकडांची गरज भासली आहे. ही सर्व 30 माकडे महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीतील देण्यात येणार आहेत. चीनमधून भारतात दाखल झालेल्या कोरोनामुळे भारतीयांच्या आयुष्याचे गणित बिघडविले आहे. दिवसागणिक कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत आहे. राज्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यासोबतच आता ग्रामीण भागातही कोरोनाचा शिरकाव झाला आहे. आगामी काळात ही स्थिती अधिक भीषण होणार असल्याची शक्‍यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. त्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जगभरात कोरोनाच्या लसीचे संशोधन सुरू आहे. भारतातही लस शोधण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचा सर्वप्रथम प्रयोग या माकडांवर करण्यात येणार आहे. सध्या राज्यात कोरोना विषाणूमुळे होत असलेला प्रादूर्भाव व परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता या प्रकल्पास राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी 30 मे 2020 रोजी तातडीने मान्यता देण्याची राज्य शासनाला शिफारस केली आहे. त्यानुसार ही माकडे तत्काळ उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निर्देश वनमंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत. लिव्ह इन ' मध्ये राहायचे प्रेमीयुगुल ; संबंधात अडथळा आल्याने युवक चवताळला अन्‌ ... याप्रकरणी अनुभवी मनुष्यबळामार्फत या माकडांना पकडणे, त्यांना कुशलतेने हाताळणे, त्यांना सुरक्षितपणे बाळगणे, पकडलेल्या माकडांना व परिसरातील इतर वन्यप्राण्यांना इजा होऊ न देणे, तसेच त्यांचा दैनंदिन जीवनक्रम विस्कळीत न होऊ देणे, प्रकल्पाचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग न करणे, आदी अटी व शर्तींच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आलेली आहे.

