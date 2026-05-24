Vidarbha News: खरीप हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट; शेतकरी चिंतेत; इंधन टंचाई आणि महागाईचा फटका; शेती संकटात

रिसोड: हवामान विभागाचा अंदाज, खासगी हवामानतज्ज्ञाचे अंदाज, आखाती युद्धामुळे झालेला इंधनाचा तुटवडा, कृषी निविष्ठांचे वाढलेले दर, ग्रामीण भागात निर्माण झालेली अस्थिर परिस्थिती इत्यादी कारणामुळे खरीप हंगामावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले असून शेतकरी धास्तावला आहे..आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांपुढे अनेक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत. परिणामी ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर्षी हवामान विभागाने तसेच खासगी हवामानतज्ज्ञाने पावसाळ्याबद्दल अनिश्चितता वर्तविली आहे. त्याचा काहीसा प्रत्यय जाणवत आहे..मेच्या शेवटी खासगी हवामानतज्ज्ञाने अवकाळी पाऊस पडणार असल्याचे वर्तविले होते. परंतु, त्या उलट तापमानामध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेले शेतकरी अजून, पूर्वपदावर आलेले नाहीत. दुसरीकडे इंधनटंचाई, वाढती महागाई आणि कृषी निविष्ठांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सुलतानी संकट अधिक तीव्र झाले आहे.त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामाबाबत शेतकरी धास्तावलेला दिसून येत आहे. खरीप मशागतीच्या कामांना गती आली आहे. मात्र, डिझेलच्या तुटवड्यामुळे ट्रॅक्टर व कृषी यंत्रांच्या वापरावर परिणाम होत आहे..डिझेल वेळेवर उपलब्ध होत नसून वाढीव दराने मिळत असल्याने मशागतीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. याशिवाय सोयाबीन बियाण्यासह इतर बियाणे, खते, कीडनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. गत काही वर्षांपासून हवामानातील बदलामुळे पावसाचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे..पेरणीनंतर पाऊस खंडित होणे किंवा अतिवृष्टी होऊन पिकांचे नुकसान होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत त्यामुळे मागील काही वर्षापासून शेती ही तोट्याचा सौदा ठरत आहे.शेतकऱ्यांना शासनाकडून सावत्रपणाची वागणूक मिळत आहे सावध भूमिका घेऊनही शेतकरी आसमानी बरोबरच सुलतानी संकटाच्या समोर हतबल झाला आहे..आर्थिक मदत देण्याची मागणीआखाती युद्धाचा सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसला आहे. यंदा खरीप हंगामाला फटका बसल्यास दूरगामी परिणाम होणार आहेत. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी इंधनाचा सुरळीत पुरवठा, कृषी निविष्ठांच्या दरांवर नियंत्रण आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. अन्यथा यंदाचा खरीप हंगाम शेतकऱ्यांसाठी अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची भीती अनुभवी शेतकऱ्यासह कृषितज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.