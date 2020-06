आनंदवार्ता! या जिल्ह्यातला शेवटचा बाधितरुग्णही झाला कोरोनामुक्त...

गोंदिया : जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाबाधित सर्व 69 रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतले आहेत. आज बुधवारी (ता. 10) जिल्ह्यातील शेवटचा बाधित रुग्ण कोरोनामुक्त होऊन घरी परतला आहे. हा रुग्ण अर्जुनी मोरगाव तालुक्‍यातील आहे. कोरोनामुक्तीसाठी प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांची साथ तर मिळालीच सोबत आरोग्य विभागाने सर्व कोरोनाबाधित रुग्णांवर काळजीपूर्वक उपचारदेखील केल्याने हे शक्‍य झाले. आरोग्य विभागाने घेतली काळजी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या बचतगटांनी कोविड केअर सेंटर येथे उपचार घेत असलेल्या सर्व रुग्णांना दोन्ही वेळ सकस आणि पोटभर जेवण दिले. त्यामुळे रुग्ण लवकर बरे होण्यास मदत झाली. रुग्णांनीदेखील या आहाराबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. जिल्ह्यात मागील आठ दिवसांपासून एकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आला नाही. आठ दिवसांच्या कालावधीत नवीन रुग्ण नाही जिल्ह्यात जे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले ते 26 मार्चला एक रुग्ण, 19 मे रोजी दोन रुग्ण, 21 मे रोजी सत्तावीस रुग्ण, 22 मे रोजी दहा रुग्ण, 24 मे रोजी चार रुग्ण, 25 मे रोजी चार रुग्ण, 26 मे रोजी एक रुग्ण, 27 मे रोजी एक रुग्ण, 28 मे रोजी 9 रुग्ण, 29 मे तीन रुग्ण, 30 मे रोजी चार रुग्ण, 31 मे रोजी एक रुग्ण, 2 जून रोजी दोन रुग्ण असे एकूण 69 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले होते. 2 जून ते 10 जून या आठ दिवसांच्या कालावधीत नवीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आला नाही. जाणून घ्या : तू आमच्या माणसाला कट मारलास, असे म्हणत वाद घातला आणि पुढे... सर्व 69 रुग्ण कोरोनामुक्त जिल्ह्यातील 1 हजार 129 व्यक्तींच्या घशातील स्राव नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यामध्ये 69 रुग्ण कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आले होते. 22 नमुन्यांचा अहवाल गोंदिया येथील चाचणी प्रयोगशाळेतील तपासणी केंद्रात प्रलंबित आहे. सर्व 69 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. आज शेवटचा एक रुग्णदेखील कोरोनामुक्त झाला.

Web Title: The last infected patient in this district also became corona free