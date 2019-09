कोराडी मातेच्या नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ

कोराडी (जि.नागपूर) : रविवारी पहाटे चारच्या सुमारास आरतीनंतर नवरात्रोत्सवास प्रारंभ झाला. सकाळी पाच ते दहादरम्यान स्वयंभू दर्शन घेण्याची संधी असल्याने पहाटे दोनपासून रांगा लागल्या होत्या. सकाळी दहापर्यंत स्वयंभू दर्शनासाठी मोठी गर्दी होती. संस्थानच्या वतीने भाविकांच्या दर्शनाची सुलभ व्यवस्था करण्यात आली होती. सकाळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मातेची सपत्नीक पूजा केली. अध्यक्ष मुकेश शर्मा, सचिव केशवराव फुलझेले, कोषाध्यक्ष बाबूराव भोयर व सर्व विश्‍वस्त मंडळी उपस्थित होती. सायंकाळी श्री श्री फाउंडेशनचे अध्यक्ष संकेत बावनकुळे यांच्या हस्ते अखंड ज्योतीचे प्रज्वलन करण्यात आले.

सावनेरात स्त्री शक्तीचा जागर सुरू

सावनेर ः रविवारी नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी गावोगावी घटस्थापना करण्यात आली. घरोघरी महिलांतर्फे कुटुंबातील कुलदैवत व देवीचा जागर करण्यासाठी नऊ दिवस मनोभावे पूजा अर्चना करण्यास मोठ्या श्रद्धेतून चौरंग पाटावर कलशाची विधीपूर्वक पूजा अर्चनेतून स्थापना करून नवरात्रोत्सवाला सुरुवात झाली. आता नऊ दिवस देवीला प्रसन्न करण्यासाठी उपवास, देवीची ओटी भरणे, कन्या पूजन, हळदी-कुंकू, दिवसावरील शुभ रंगानुसार वस्त्र परिधान करणे व सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या विविध धार्मिक कार्यक्रमाचा लाभ घेणे आदींबाबतीत महिलांची उत्सुकता वाढणार आहे. सर्वत्र मातेचा जयजयकार गुंजत आहे. शहरातील सटवा माता मंदिर, चिंचपूर येथील दुर्गा मंदिर, माताखेडीमधील माता मंदिर जुना धान्यगंज येथील दुर्गा मंदिर व राम गणेश गडकरी चौकातील संतोषी मातेच्या मंदिर परिसरात आकर्षक रोषणाई करण्यात आली. होमहवन, पूजन, महाआरती व दर्शनाला भाविकांमध्ये उत्सुकता दिसत आहे. प्रगती दुर्गा उत्सव मंडळ होळी चौक येथील मंडपातील देखावा व परिसरातील विद्युत रोषणाई आकर्षण ठरत आहे. या मंडळाच्या वतीने सप्तखंजिरी वादकांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम व देवीचे भागवत होणार आहे. सटवा माता मंदिरात मातेच्या जागरणाचा कार्यक्रम व मंडल महिला बचतगटातर्फे लोकरंग गरबा उत्सव सुरू आहे; तसेच इतर ठिकाणीही विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. या सर्व मंदिर परिसरात व सार्वजनिक ठिकाणी महिला भक्तिमय वातावरणात तल्लीन झाल्याचे दिसून येत आहे.

महाकाली मंदिरात नवरात्रोत्सव

धामणा (लिंगा) ः धामणा (लिंगा), भुयारी (शिरपूर) परिसरातील महाकाली माता मंदिरात नवरात्रोत्सवाला रविवारी घटस्थापनेपासून झाली. नऊ दिवस आदिशक्तीची आराधना करण्याचा हा काळ आहे. या काळात परिसरातील भाविक मोठ्या संख्येने हजेरी लावतात. पहाटे साडेपाच तर सायंकाळी सात वाजता महाआरती घेण्यात येते. दर्शनासाठी शहरातील नागरिकही मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात. नवव्या दिवशी घटविसर्जन करून उत्सवाची सांगता होते.

