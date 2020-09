आधी केली चॅटिंग आणि मग मांडला लग्न मोडण्याचा डाव

अमरावती : दोघेही समवयीन असल्यामुळे त्यांच्या भेटीगाठी आणि चर्चा एवढेच नव्हे तर सोशल मीडियावरून चॅटिंग सुरू होते. त्याने मागचा-पुढचा विचार न करता तुझ्याशी प्रेम आणि लग्नही कराची इच्छा असल्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानंतर त्याने तिचे लग्न मोडण्याचा प्रयत्न केल्याने अखेर पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अजय इंदरलाल जैस्वानी (वय २६) असे युवतीला मनस्ताप देणाऱ्या युवकाचे नाव असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अजयची एका २३ वर्षीय युवतीशी ओळख असल्याने त्यांचे व्हॉट्‌सऍप चॅटिंग सुरू होते. त्याने त्याच्या मनात तिच्याबद्दल असलेल्या भावना मॅसेजमध्ये व्यक्त केल्या. हा प्रकार तिच्या पालकांना माहिती पडला. त्यांनी अजयची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. अजयसोबत मुलीची जवळीक होऊ न देण्यासाठी त्यांनी मुलीचे दुसऱ्यासोबत लग्न जुळविले. युवतीचा साखरपुडा झाला. ती आपल्या हातून निघण्याची भीती आता अजयला सतावू लागली. अजयजवळ त्या युवतीसोबतचे काही फोटो होते. वाचा - आता व्हायरलचा 'ताप' सोसवेना; अमरावती जिल्ह्यात डेंगी, मलेरियाचा प्रकोप ते फोटो आणि चॅटिंगचे मॅसेज अजयने अनेक लोकांना दाखवून बदनामी सुरू केली. ज्या मुलासोबत त्या युवतीचे लग्न जुळले त्याही व्यक्तीपर्यंत पोहोचून अजयने लग्न तोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला, असा आरोपी युवतीच्या पालकांनी गाडगेनगर ठाण्यात दाखल तक्रारीतून केला. पोलिसांनी याप्रकरणी अजय जैस्वानीविरुद्ध विनयभंगाचा व बदनामी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. अजयला पोलिसांनी अटक केली. असे निरीक्षक मनीष ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, एका अन्य घटनेत कुण्यातरी टवाळखोराने राजापेठ हद्दीतील एका अल्पवयीन मुलीच्या नावाने फोटो टाकून बनावट फेसबुक अकाउंट उघडले. त्यावर अश्‍लील मॅसेज पाठविणे सुरू केले. युवतीच्या पालकांना काहींनी याबाबत माहिती दिली. पालकांसह मुलीने सायबर पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार केली. पोलिसांनी अनोळखी युवकाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. संपादन - नरेश शेळके

Web Title: Lover try to break marriage of girlfriend