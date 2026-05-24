Yavatmal: गोवंश वाहतुकीच्या संशयित वाहनाचा पाठलाग ; हल्ल्यात गजानन सुरोशे यांचा मृत्यू; बिजोरा टोलपासून सुकळीपर्यंत सिनेस्टाईल थरार; सीसीटीव्हीत हल्लेखोर कैद, परिसरात तणाव

महागाव: तालुक्यातील बिजोरा टोल नाक्यावर शनिवारी मध्यरात्री घडलेल्या थरारक घटनेत गोवंश घेऊन जाणाऱ्या बोलेरो पिकअपचा पाठलाग करणाऱ्या गजानन मारोतराव सुरोशे (वय ३२, रा. वडद) यांचा निर्घृण हल्ल्यात मृत्यू झाला. या घटनेमुळे महागाव-उमरखेड परिसरात संतापाची लाट उसळली असून सुकळी गावाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रात्री सुमारे ११.३० वाजताच्या दरम्यान बिजोरा येथील टोल नाक्यावर बजरंग दलाचे प्रखंड संयोजक महेश सुरोशे व त्यांचे कार्यकर्ते उभी होती. त्याचवेळी महागावकडून उमरखेडच्या दिशेने जाणारी बोलेरो पिकअप (क्र. एमएच २९ बीई ८९१५) भरधाव वेगाने आली. वाहनात अंदाजे ८ ते १० गोवंश असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे..टोल नाक्यावरील बॅरिकेट तोडून चालकाने वाहन वेगात पुढे नेल्याने उपस्थित कार्यकर्त्यांनी त्याचा पाठलाग सुरू केला. मोटरसायकलवरून पाठलाग करत असताना बोलेरो चालकाने महेश सुरोशे यांच्या दुचाकीला कट मारला. त्यामुळे ते रस्त्याच्या कडेला फेकले गेले व किरकोळ जखमी झाले.दरम्यान, वडद येथून उमरखेडकडे स्वतःच्या चारचाकी वाहनाने (क्र. एमएच १२ पीटी ८६३४) जात असलेले गजानन सुरोशे यांच्या वाहनाला कट मारल्याने त्यांनी बोलेरोचा पाठलाग सुरू ठेवला. बोलेरो चालकाने वाहन सुकळी गावाच्या दिशेने नेले. गजानन सुरोशे हेही त्याच्या मागावर होते..दगड-लाकडांनी जीवघेणा हल्लासुकळी गावात दोन्ही वाहने थांबल्यानंतर परिस्थिती अचानक चिघळली. पाठलाग होत असल्याची माहिती बोलेरो चालकाने आपल्या साथीदारांना दिल्यानंतर काही जणांनी मिळून गजानन सुरोशे यांच्या वाहनावर मोठमोठे दगड व लाकडांनी हल्ला केला. या भीषण हल्ल्यात गजानन सुरोशे गंभीर जखमी झाले.त्यांना तातडीने पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आले. मात्र, उपचारासाठी नेत असताना रस्त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली..सीसीटीव्हीत थरार कैदया संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे. फुटेजमध्ये तीन ते चार जण गजानन सुरोशे यांच्या वाहनावर दगड व लाकडांनी हल्ला करताना स्पष्ट दिसत आहेत. तसेच बोलेरो पिकअपमधून गोवंश खाली उतरवतानाचे दृश्यही कैद झाले आहे. त्यामुळे परिसरात संताप अधिक वाढला आहे..खुनाचा गुन्हा दाखल; दोन संशयित ताब्यातमृतकाचे भाऊ सुरोशे यांच्या फिर्यादीवरून उमरखेड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात दोन संशयित आरोपींना अटक करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पोलिसांकडून इतर संशयितांचा शोध सुरू आहे.घटनेची गंभीर दखल घेत जिल्हा पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. उपविभागीय पोलीस अधिकारी हनुमंत गायकवाड, महागावचे ठाणेदार धनराज निळे यांनी वडद येथील मृतकाच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले..सुकळी गावात तणाव; मूडाण्यात बंदघटनेनंतर सुकळी गावात तणावपूर्ण शांतता असून गावाला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. रात्रीपासून पोलिसांचा मोठा फौजफाटा घटनास्थळी तळ ठोकून आहे.दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ मूडाणा येथील ग्रामस्थांनी रविवारी सकाळपासून बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवली. परिसरात ठिकठिकाणी संताप व्यक्त करण्यात येत असून पोलिस प्रशासन परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सतर्क झाले आहे..आज वडद येथे अंत्यसंस्कारमृत गजानन मारोतराव सुरोशे हे विवाहित असून त्यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, १२ वर्षांचा मुलगा, १० वर्षांची मुलगी व तीन भाऊ असा मोठा परिवार आहे. त्यांच्या निधनामुळे वडद गावावर शोककळा पसरली आहे. नांदेड येथे शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू असून आज त्यांच्या पार्थिवावर वडद येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी पुढील तपास उमरखेड पोलीस करीत आहे.