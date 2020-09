Breaking: पूरग्रस्तांसाठी ठाकरे सरकारकडून अखेर साडे १६ कोटींची मदत जाहीर. 

नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून 'बिन बादल बरसात' अशी परिस्थिती नागपूरसह विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये आहे. या जिल्ह्यांमधील अनेक गावांना महापुराचा प्रचंड फटका बसला आहे. इतकेच नाही तर नागपूर आणि विदर्भात १९९४ नंतर आलेला हा सर्वात मोठा पूर आहे.त्यामुळे सर्व स्तरातून पूरग्रस्तांना लवकरात लवकर मदत मिळावी ही मागणी जोर धरत होती. मात्र आता ठाकरे सरकारने पूरग्रस्तांना दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे पूरग्रस्त भागातील लोकांसाठी आणि त्यांचे जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी तब्बल १६.५० कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या पुरामुळे नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले होते. अचानक नदी नाल्यांना पूर आल्यामुळे गावांमध्ये अक्षरशः पाणीच पाणी झाले होते. याचीच दखल घेत सरकारकडून पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray has approved Rs. 16.50 crores for relief to flood-affected people in Nagpur region. This relief amount will be utilised for providing domestic articles, financial help for house repairing, making shelters etc: Maharashtra CMO