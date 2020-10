राज्य सरकारला दणका; एसडीओ, तहसीलदारांच्या बदल्या मॅटकडून रद्द

नागपूर : तीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह दहा तहसीलदार यांच्या बदल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या (मॅट) नागपूर खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आल्या. तीन आठवड्यात सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्ती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. नागपूर विभागीत तहसीलदार संतोष खांडरे (हिंगणा, जि. नागपूर), अरविंद हिंगे (कामठी, जि. नागपूर),दीपक करांडे (सावनेर, जि. नागपूर), रोहिणी पाठराबे (नागपूर), प्रीती डुडुलकर (नागपूर), चंद्रभान खंडाईत (हिंगणघाट, जि. वर्धा), क्रांती डोंबे (ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर) व उपविभागीय अधिकारी श्याम मदनुरकर (मौदा, जि. नागपूर) तसेच अमरावती विभागातील तहसीलदार स्वप्नाली डोईफोडे (मलकापूर, जि. बुलडाणा), शीतल रसाळ (खामगाव, जि. बुलडाणा), उदयसिंग राजपुत (अमरावती), कुणाल झालटे (यवतमाळ), राहुल तायडे (नांदुरा, जि. बुलडाणा) यांची बदली करण्यात आली होती. कोणतेही कारण न देता तसेच वेळ (ड्यू) नसताना बदली केली. शिवाय तक्रारीही नसल्याने या सर्वांनी बदल्यांच्या आदेशाला मॅटमध्ये आव्हान दिले. न्यायाधीश आनंद करंजकर यांनी अर्जदारांचे मुद्दे ग्राह्य धरत बदलीचे आदेश अवैध ठरवत तीन आठवड्यात सर्वांना त्यांच्या मूळ जागेवर नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले. नव्याने करावी लागणार कसरत -

तहसीलदार संतोष खांडरे यांच्या जागी अक्षय पोयाम, अरविंद हिंगे यांच्या जागी गणेश जगदाळे तर दीपक करांडे यांच्या प्रताप वाघमारे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायालयाने तीन आठवड्याच्या आत सर्वांना मूळ ठिकाणी नियुक्ती देण्याचे आदेश दिल्याने शासनाला नव्याने बदलीची प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

