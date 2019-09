संत गाडगेबाबा पतसंस्थेचा ग्राहकांना दोन कोटींचा गंडा

यवतमाळ : गुंतवणूकदारांना जादा व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवून रक्कम परत न करता दोन कोटींचा गंडा घातला. याप्रकरणी संत गाडगेबाब नागरी तथा ग्रामीण व्यापारी सहकारी पतसंस्थेच्या तज्ज्ञ संचालकासह लिपिकाला अखेर अटक करण्यात आली. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शनिवारी (ता. सात) ही कारवाई केली.

तज्ज्ञ संचालक विजय मारोतराव साबापुरे (वय 59, रा. दत्तात्रेयनगर), लिपिक सुशील रामदास चार्लेवार (वय 34, रा. खांदवे ले-आउट) अशी अटकेतील संशयितांची नावे आहेत. श्री संत गाडगेबाबा नागरी तथा ग्रामीण व्यापारी सहकारी पंतसंस्था, दारव्हा नाका परिसरात उघडण्यात आली होती. या शाखेत गुंतवणूक केल्यास इतर बॅंकांच्या तुलनेत जादा व्याजदराचे प्रलोभन देऊन ग्राहकांना गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले गेले. ग्राहकांनी या पतसंस्थेत गुंतवणूक केली. रकमेची मुदत संपल्यानंतर मूळ रक्कम व त्यावरील व्याजाची परतफेड करण्यात आली नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संचालक व कर्मचाऱ्यांनी एकूण दोन कोटी 15 लाख 59 हजार रुपयाने फसवणूक केली. या प्रकरणी अवधुतवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर त्यांच्याविरुद्घ सात मार्च 2017 ला गुन्हा नोंदविण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला. गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार असलेल्या दोघांना अखेर अटक करण्यात आली.

कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष

दोन कोटी 15 लाख 59 हजार रुपयांच्या अपहारप्रकरणी गुन्हा नोंद झाल्यापासून संशयित फरार होते. तज्ज्ञ संचालक विजय साबापुरे महाराष्ट्र राज्य सहकारी कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष आहेत, अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.

