अमरावतीत तीन तारखेपासूप सुरू होणार या सेवा... मिशन बिगीन अगेन

अमरावती : जिल्ह्यात 30 मेच्या मध्यरात्रीपर्यंत दररोज रात्री 9 ते पहाटे 5 पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. दुकाने उघडण्याची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 ही असेल. "मिशन बिगीन अगेन' अंतर्गत 3, 5 व 8 जून अशा तीन टप्प्यांत विविध सेवा सुरू होतील. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी याबाबतचा आदेश सोमवारी (ता. एक) जारी केला.

सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तींत किमान सहा फुटांचे अंतर व मास्कचा वापर बंधनकारक असून, त्याचे पालन न झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल व पोलिस विभागाला देण्यात आले आहेत. कार्यक्रम, मेळावे, सभांना परवानगी दिलेली नाही. लग्नसोहळ्यात 20 नागरिकांना उपस्थित राहता येईल. कार्यालये व आस्थापनांनी जास्तीत जास्त लोकांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी. गर्दी टाळण्यासाठी शिफ्टनुसार काम करावे. सर्व ठिकाणी थर्मल स्कॅनिंग, हॅंड वॉश, सॅनिटायझर आदी व्यवस्था असावी. सर्व नागरिकांना रात्री 9 ते सकाळी 5 या वेळेत बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, 65 वर्षांवरील व्यक्ती, 10 वर्षांखालील बालके, आजारी व्यक्ती व गर्भवती महिला यांनी अत्यावश्‍यक व वैद्यकीय सेवा वगळता बाहेर पडू नये, असे आदेश आहेत. प्रतिबंधक क्षेत्रात आपत्कालीन अत्यावश्‍यक सेवा वगळता इतर कोणतीही व्यक्ती तपासणी केल्याशिवाय बाहेर सोडू नये, असे आदेश आहेत. अवश्य वाचा- भरधाव वाळूच्या ट्रॅक्‍टरने घेतला व्यक्तीचा बळी...मग संतप्त जमावाने केला चक्काजाम मिशनचा पहिला टप्पा 3 जूनपासून सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक ठिकाणी शारीरिक कसरती, जॉगिंग, धावणे यासाठी सकाळी 5 ते 7 या वेळेत मुभा असेल. सामूहिक हालचालींना प्रतिबंध किंवा जास्त अंतरापर्यंत जाता येणार नाही. सायकलिंगचा वापर अधिक करावा जेणेकरून अंतर राखले जाईल. प्लंबिंग, वीजदुरुस्ती आदी स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींनी अंतर व इतर दक्षता पाळून कामे करावीत. वाहन दुरुस्तीसाठी गॅरेजने ग्राहकांना वेळ देऊन स्वतंत्रपणे बोलवावे व गर्दी टाळावी. शासकीय कार्यालयातील आस्थापनांत पंधरा टक्‍के किंवा कमीत कमी 15 यापैकी जी संख्या जास्त असेल, ती ग्राह्य धरून सुरू राहतील.

