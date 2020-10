एकाचवेळी लाखांवर शिक्षकांनी घेतले प्रशिक्षण

अमरावती : प्रशिक्षण म्हटले तर एक तज्ज्ञ मार्गदर्शक व एका खोलीत बसेल तेवढे प्रशिक्षणार्थी. मात्र महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी प्रथमच एकावेळी बालहक्क याविषयावर जम्बो प्रशिक्षण घेतले असून तब्बल एका लाखापेक्षा जास्त शिक्षक व पर्यवेक्षकीय व्यक्तींनी हे घरबसल्या ऑनलाइन आणि विनाखर्चाचे प्रशिक्षण घेतले आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणेद्वारा राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त इयत्ता पहिली ते १२ वीचे सर्व माध्यमाच्या, सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व शाळांमधील शिक्षक व मुख्याध्यापक, सर्व केंद्रप्रमुख आणि विषय साधनव्यक्ती, अध्यापक विद्यालयातील प्राचार्य तसेच अध्यापकाचार्य आदींचे २० ते २२ ऑक्‍टोबरदरम्यान दररोज सकाळी बालकांचे हक्क व सुरक्षेबाबत प्रशिक्षण घेतल्या जात आहे. कोरोनाच्या अगोदरसुद्धा शिक्षण विभागाने शासकीय शिक्षकांचे निष्ठा विषयाचे प्रशिक्षण घेतले होते. वाचा - नागपूरच्या तीन चिमुकल्यांनी केले कळसुबाई सर परंतु सदर प्रशिक्षण घ्यायला तीन ते चार महिन्यांवर कालावधी व कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. मात्र कोरोनाच्या कालावधीत घरबसल्या नोंदणी करून लाखो प्रशिक्षणार्थ्यांनी बालहक्कच्या प्रशिक्षणाला हजेरी लावली. या प्रशिक्षणात बालकांचे हक्क व सुरक्षितता यासंदर्भातील विविध कायद्यांच्या माहितीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. सदर प्रशिक्षणामध्ये सुरुवातीला काही तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे अनेकांनी चाट बॉक्‍समध्ये मॅसेजचा पाऊस पाडला. तद्‌नंतर प्रशिक्षणादरम्यान सुद्धा लाखो संदेशांचे प्रदर्शन प्रशिक्षणार्थ्यांकडून सुरूच होते. प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीला एक लाखावर असलेले प्रशिक्षणार्थी एक वाजता नंतर अंशी हजारांच्या घरात पाहायला मिळाले.

झिरो बजेट प्रशिक्षण आतापर्यंतच्या प्रशिक्षणाला राज्यपातळीपासून ते शाळा पातळीपर्यंत निवास, प्रवास, भोजन भत्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च येत होता. परंतु ऑनलाइन प्रशिक्षणामुळे आयोजन नियोजनावरील खर्च वाचला. शिवाय राज्यभरातील तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचा प्रवास व निवासाचा त्रास वाचला असून केवळ अल्पखर्चात शिक्षकांना विनात्रास त्यांच्या सोयीने प्रशिक्षण घेणे सोयीचे झाले आहे.

