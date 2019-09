भिडित जुन्या वैमनस्यातून एकाचा खून

भिडी (जि. वर्धा) : जुन्या वैमनस्यातून झालेल्या वादात लाकडी फळीने मारून एकाचा खून करण्यात आला. ही घटना पोळ्याच्या रात्री शुक्रवारी (ता. 30) देवळी तालुक्‍यातील कोल्हापूर (राव) येथे घडली. पतीच्या बचावाकरिता पत्नी धावल्याने तिच्यावरही हल्ला झाला. यात ती गंभीर जखमी झाली. विलास तावडे (वय 45) असे मृताचे तर जखमी पत्नीचे नाव उषा तावडे आहे.

शुक्रवारी पोळ्याचा सण असल्याने कोल्हापूर (राव) येथील विलास तावडे त्याच्या घरासमोर बसून होता. यावेळी रमेश डेबुरकर याने त्याच्याशी जुन्या वैमनस्यातून वाद घातला. त्यानंतर रमेश आणि विलास यांच्यात हाणामारी सुरू झाली. याच हाणामारीत रमेशने लाकडी फळीने विलासवर प्रहार केला. यात विलास रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. त्याची पत्नी उषा बचावाकरिता धावली असता रमेशने तिच्यावरही हल्ला केला. यात ती गंभीर जखमी झाली. देवळी पोलिसात उषा तावडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करीत रमेश डेबुरकर याला अटक करण्यात आली.

Web Title: The murder of one in Bhidi