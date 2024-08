Nagpur News : मेयो, मेडिकलमध्ये दोन दिवसांत ४३ मृत्यू; निवासी डॉक्टरांच्या संपाचा चौथा दिवस

43 deaths in two days in Mayo medical hospital nagpur 4th day of doctor strike Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : मेडिकल, मेयो, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थेतील(एम्स) निवासी डॉक्टर, वरिष्ठ निवासी डॉक्टर, आंतरवासिता डॉक्टरांनी स्टेथेस्कोप खाली ठेवल्याने उपराजधानीतील आरोग्यसेवा कोलमडली आहे. मेयो-मेडिकलमध्ये या दोन दिवसांत ४३ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. Loading content, please wait...