नागपूर : राज्यातील लॉकडाऊन शिथिल (Relax the lockdown in the state) करण्यात आले आहे. सर्व व्यवहार सुरळीत झाल्याने पावसाळी अधिवेशन किमान सहा आठवड्यांचे घ्यावे (Take a rainy session for at least six weeks) अशी मागणी आमदार ॲड. अभिजित वंजारी (MLA Adv. Abhijit Vanjari) यांनी केली आहे. महाविकासआघाडीच्या १९ महिन्यांच्या कार्यकाळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दहा दिवसांच्या कालावधीचा अपवाद वगळता दोन-चार दिवसांच्या पुढे अधिवेशन झालेले नाही याकडेही त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thakare) यांचे लक्ष वेधले आहे. (Abhijit-Vanjari's-demand-to-hold-the-convention-for-six-weeks)

पावसाळी अधिवेशन पाच जुलैपासून सुरू होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, सध्या दोनच दिवसांचे कामकाज निश्चित केले आहे. त्यामुळे आमदारांनी केव्हा बोलायचे, समस्या कशा मांडायच्या अशा सवालही आमदार वंजारी यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यात कोरोनासोबतच अतिवृष्टी, दुष्काळी परिस्थिती, चक्रीवादळ, गारपीट व पूर अशाही समस्या उद्‍भवल्या आहेत.

लॉकडाऊनमुळे सहकार क्षेत्र, बँकिंग, शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण, रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र, हॉटेल्स व पर्यटन क्षेत्र व अशा सर्वच क्षेत्रांची अपरिमित हानी झालेली आहे. सर्व क्षेत्रातील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यातील विधान सभेतील २८८ आमदार व विधान परिषदेतील ७८ आमदारांना विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्‍नांवर बोलायचे आहे, तोडगा काढायचा आहे. त्यासाठी पूर्णकालीन अधिवेशनाची गरज आहे.

विविध आयुधांच्या माध्यमातून जनतेला न्याय द्यायचा आहे. राज्यातील अनेक प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याची आहे. त्यावर ठोस उपाययोजना करून महाविकास आघाडी सरकारने प्रस्तावित केलेले विकासाचे नियोजन सुरळीत करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशन किमान सहा आठवड्यांचे घेण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्राद्वारे अभिजित वंजारी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती केली आहे.

