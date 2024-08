Nagpur : युक्तिवाद सुरू असताना कोर्ट रूममध्येच वकिलाचा हार्ट अटॅकने मृत्यू

advocate Iqbal Qureshi dies in nagpur court room due to heart attack while hearing Sakal

सकाळ वृत्तसेवा नागपूर : कोर्ट रुममध्ये खटल्याची सुनावणी सुरू असताना विरोधी पक्षाच्या वकिलाला हृदयविकाराचा झटका आला. न्यायाधीशांच्या गाडीतून वकिलाला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी सदर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.