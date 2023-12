Anganwadi Worker Protest : अंगणवाडी सेविकांचे चटणी भाकर आंदोलन

anganwadi worker protest of chatani bhakar devendra fadnavis for various demand education job sakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : हिवाळी अधिवेशनात मोर्चा काढूनही न्याय मिळाला नाही. अधिवेशन संपताच दुसऱ्याच दिवशी आयटक या कामगार संघटनेतर्फे छुप्या पद्धतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा वळवला. त्यांच्या घरासमोर आंदोलन केले. तरीही न्यायाच्या प्रतीक्षेतच असल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांसह कर्मचाऱ्यांनी संविधान चौकात गुरुवारी (ता.२८) चटणी भाकर खाओ आंदोलन पुकारले. चौकात प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेच्या हाती चटणी भाकरी होती. चटणी भाकरी खाऊ मात्र हक्कासाठी आंदोलनासाठी सज्ज राहू, अशा जयघोषाने परिसर दणाणला. आंदोलनाचे नेतृत्व आयटकचे महासचिव श्याम काळे आणि जिल्हाध्यक्ष ज्योती अंडरसहारे यांनी केले. आंदोलन दडपण्यासाठी आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी नुकतेच पत्र काढून बालविकास प्रकल्प अधिकारी पर्यवेक्षिका यांच्याकडून नोटीसा देण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या सेविकांनी जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत त्यांच्याकडे अंगणवाडीच्या चाव्या देणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. ४ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यात दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. नागपुरातही दोन हजार अंगणवाडी कर्मचारी संपावर आहेत. मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी चर्चा करण्यात आली पण तोडगा निघाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. मात्र न्याय मिळत नसल्यामुळे आयुक्तांच्या पत्राची होळी करून चटणी भाकरी आंदोलन केले. आंदोलनात वनिता कापसे, ज्योती अंडरसहारे, उषा चारभे,जयर्श्री चांहादे, प्रीती राहुलकर शालिनी पुरकर अनिता गजभिये ,वनिता भिवणकर विद्या गजबे विशाखा हाडके स्मिता गजभिये चंद्रप्रभा राजपूत करून साखरे आशा बोधलखंडे , रेखा कोहाड, विजया कश्यप, कल्पना शेवाळे, लता भड, सुनंदा भगत यांचा समावेश होता.