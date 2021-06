नागपूर : नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (government medical college and hospital nagpur) दर दिवसाला कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. नुकतेच १० दिवसांपूर्वी मेडिकलमध्ये बोगस डॉक्टर अर्थात मुन्नाभाईला पकडण्यात आले होते. यापूर्वी परीक्षेत वैद्यकीय परीक्षेत कॉपी करताना मुन्नाभाई पकडला होता. तर आयुर्वेद शाखेतील पदवी संपादन केलेला डॉक्टर कोणतीही परवानगी न घेत मागील अनेक दिवसांपासून मेडिकलमध्ये रुग्णसेवा करीत आहे. त्याला पकडण्यात आले असून सुरक्षारक्षकाच्या स्वाधीन करण्यात आले. (BAMS doctor gives service as resident doctor in nagpur government medical college)

मेडिकलमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा आयुर्वेद पॅथीतील डॉक्टर वर्षभरापासून मेडिकलमध्ये कधी बाह्यरुग्ण विभाग तर कधी कॅज्युअल्यीतील वैद्यकीय अधिकारी म्हणून अतिशय प्रामाणिकपणे रुग्णसेवा करीत होता. विशेष असे की, बीएएमएसची पदवी घेतल्यानंतर त्याला आधुनिक वैद्यकीय शास्त्राचे ज्ञान घेण्यासाठी त्याने हा प्रकार केला आहे. दर दिवसाला निवासी डॉक्टर बनून रुग्णांना सेवा देत होता. तर अनेक निवासी डॉक्टरांकडून तो आधुनिक वैद्यकशास्त्राबद्दलचे धडे घेत होता. विशेषतः मुख्य वैद्यकीय अधिकारी कक्षात त्याने बरेच दिवस सेवा दिली. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्यावर एका डॉक्टरला शंका आली. यानंतर त्यांनी विचारपूस केली. त्यामुळे त्याचे हे बिंग फुटले.

प्रामाणिकपणे कबूलही केले

त्याचे हे बिंग फुटल्यानंतर बीएएमएस डॉक्टर असलेल्या तरुणाने सारे काही प्रामाणिकपणे कबूल केले. ॲल्युपॅथीचे प्रशिक्षण घेता यावे यासाठी दर दिवसाला मेडिकलमध्ये येत असल्याचे त्याने सांगितले. या कालावधीत कोणालाही कोणताही त्रास दिला नसल्याचेही कबूल केले. तीन ते चार तास आयुर्वेद डॉक्टरची महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या सुरक्षारक्षकांनी चौकशी केली. मेडिकलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याला दुजोरा दिला.