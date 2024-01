नागपूर

Tigress with 2 Cubs: उमरेड कऱ्हांडल्यात दिसली वाघीण, दोन बछड्यांसहित निसर्गभ्रमंती

A tigress with two cubs was spotted in Umred Karhandala: उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी अभयारण्यात पर्यटकांनी आज सकाळच्या सफारीत ‘एफ २’ ही वाघीण तीन महिन्यांच्या दोन बछड्यांसह नैसर्गिक अधिवासाची भ्रमंती करताना दिसली.