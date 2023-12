Nagpur Solar Company Blast : सोलार कंपनी स्फोट : आणखी २० पाकिटातून अवयवांचे नमुने डीएनए चाचणीसाठी पाठवले

blast at solar explosive company in nagpur 20 bag human organ reach for examination of body eSakal

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News: बाजारगावानजिकच्या सोलार कंपनीत रविवारी स्फोटात नऊ कामगारांना मृत्यू झाला. चौघांचे पूर्णपणे भाजलेले मृतदेह आणि १३ पाकिटांमधून सर्वांचे टिश्यू अर्थात मानवी अवयव मेडिकलमध्ये शवविच्छेदनासाठी आले होते. या अवयवांचे नमुने सोमवारी ‘डीएनए’ तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले गेले. त्यानंतर मंगळवारी २० पाकीटांमधून अवयवांचे तुकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. मेडिकलच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाकडून सोमवारी चार भाजलेल्या मृतदेहांसह इतर १३ पिशवीतील अवयवांचे नमुने डीएनए चाचणीसाठी पाठवले गेले होते. दुसऱ्या दिवशी आलेल्या २० पिशव्यांतील काही अवयवांच्या अंशाचे नमुने डीएनए चाचणीसाठी न्याय सहाय्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. दरम्यान, मेडिकलच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाने भाजलेल्या चार मृतदेहांसह इतर पाकिटांमधील अवयव शीतपेटीत जपून ठेवले आहेत. दुसरीकडे येथे दगावलेल्या सगळ्याच मृतांच्या नातेवाइकांच्या रक्ताचे नमुनेही प्रशासनाकडून डीएनए चाचणीसाठी घेतले गेले आहेत. दरम्यान, मृतदेहांच्या डीएनएचे अहवाल आल्यावर त्याचे डीएनए नातेवाइकांच्या डीएनएशी जुळविले जाणार आहेत. त्यातून येथे मृत्यू झालेल्यांची माहिती कळणे शक्य होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रथमच असे मृतदेह मेडिकलच्या शवविच्छेदनगृहात इतिहासात प्रथमच स्फोटात विस्कळित झालेले मूत्रपिंड, हृदयासह इतर अवयव एकत्र करून दोन दिवसांत ३३ पाकिटांत आणले गेले आहेत. या अवयव आणि मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी डॉक्टरांनी विविध अवयवांना वेगवेगळे करून ‘डीएनए’ तपासणीसाठी न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळेत पाठवले. ‘डीएनए’ तपासणीसाठी शर्थीचे प्रयत्न केल्यानंतरही किमान तीन दिवस लागण्याची शक्यता आहे. एकाच पाकिटात एकाहून जास्त व्यक्तींचे अवयव मिसळलेले असल्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.