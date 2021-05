नागपूर ः राज्यात वाढलेल्या कोरोनाच्या (Coronavirus) प्रादुर्भावामुळे टाळेबंदी (Lockdown) लावण्यात आलेली आहे. यामुळे जीवनावश्यक व अत्यावश्यक क्षेत्र वगळून अन्य सर्व व्यापारांवर शासकीय आदेशांवरून निर्बंध लागू करण्यात आले. गुढीपाडवा आणि अक्षय्य तृतीया हे दोन महत्त्वाचे सण टाळेबंदीत ‘लॉक' झाले. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यात हा व्यापार वगळून विदर्भात अंदाजे ४० हजार कोटींचा फटका बसला. त्यात शहरातील २५ हजार कोटीचा समावेश असल्याने तीन हजार कोटींचा वस्तू व सेवा कराचा (Tax) महसुलावर पाणी सोडावे लागल्याची माहिती आहे. (Business of over 25 thousand crore get closed due to lockdown)

पहिल्या टाळेबंदीच्या काळातही जीवनावश्यक वस्तू वगळता सर्वच व्यवसाय प्रभावित झाले होते. कोरोनामुळे दुसऱ्या लाटेतील टाळेबंदीचा थेट परिणाम राज्यासह विदर्भातील अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापार क्षेत्रावर झाला आहे. त्यामुळे बाजारपेठा ठप्प असून गेल्या दीड महिन्यात ४० हजार कोटींची तर शहरात २५ हजार कोटीची उलाढाल ठप्प झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

चेंबर ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री ॲण्ड ट्रेडचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल म्हणाले, व्यापार क्षेत्र कायम असंघटित व अकुशल लोकांना रोजगार पुरवत असते. पण हे क्षेत्र अडचणीत आल्यामुळे व्यापारी त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी हे प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली जात आहे.

नागपूर हे देशाच्या मध्यवर्ती भागात असून माल वाहतुकीचे हब आहे. याशिवाय येथे मोठ्या प्रमाणात वेअर हाउसही असून लोखंड, कोळसा, वीज, खाण, कपडा, सराफासह इतरही व्यवसायासाठी महत्त्वाचे शहर आहे. यंदा लग्न सराई, सण आदी साजरे न झाल्याने नागपूरचे नुकसान अधिक झालेले आहे असेही अग्रवाल यांनी सांगितले.

