कोरोना : परिस्थितीत होतेय सुधारणा; बाधितांपेक्षा कोरोनामुक्त दुप्पट

नागपूर : जिल्ह्यातील हाताबाहेर गेलेली कोरोनाची स्थिती (coronavirus) आता आटोक्यात येत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी कोरोनाबाधितांच्या तुलनेत कोरोनावर मात करणाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. मागील २४ तासांमध्ये ७३ मृत्यू झाले. रविवारी दिवसभरात ३ हजार १०४ जणांना कोरोनाने विळख्यात घेतले तर ६ हजार ५४४ जणांनी कोरोनावर मात केली. (Corona free twice as much as corona positive)

जिल्ह्यात सातत्याने कोरोनाबाधितांचे प्रमाण घटून कोरोनामुक्तांचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या ९ दिवसांपासून हेच समीकरण सुरू आहे. रविवारला शहरातील ४ हजार ३६२ तर ग्रामीण भागातील २ हजार १८२ अशा ६ हजार ५४४ जणांनी कोरोनाला हरवले. यामुळे आतापर्यंतचा कोरोनामुक्तांचा आकडा ३ लाख ८६ हजार २०१ झाला आहे. रुग्ण बरे होण्याचे ७५ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. मात्र ९ दिवसात हे प्रमाण ८६ टक्क्यांवर पोहचले. दिवसभरात मृतांच्याही संख्येत घट नोंदविली.

शहरातील ४७, ग्रामीणमधील १५ व जिल्ह्याबाहेरील ११ अशा ७३ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली. यामुळे जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबळींची संख्या ८ हजार १४२ झाली आहे. जिल्ह्यात १७ हजार ८३५ कोरोना चाचण्या करण्यात आल्यात. त्यापैकी केवळ १७.४० टक्के म्हणजेच ३ हजार १०४ जणांचे अहवाल कोरोनाबाधित आढळून आलेत. यामध्ये शहरातील १ हजार ६१४, ग्रामीणचे १ हजार ४७९ व जिल्ह्याबाहेरील ११ जणांचा समावेश आहे. यासोबतच जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या ४ लाख ४९ हजार ७५ झाली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात २४ लाख ६१ हजार ३०७ कोरोना चाचण्या झाल्या आहेत.

गृहविलगीकरणातील रुग्ण झाले कमी

कोरोनाबाधितांची संख्या घटण्यासोबतच आता गंभीर संवर्गातील रुग्णांचीही संख्या हळूहळू घटत आहे. मृतांची संख्या घटत चालली आजच्या संख्येनुसार जिल्ह्यात ५४ हजार ७३२ सक्रिय कोरोनाबाधित आहेत. यापैकी ४४ हजार ९७ जणांना कुठलेही लक्षणे नसल्याने ते गृह विलगीकरणात आहेत.

१ ते ९ मे या कालावधीतील कोरोना स्थिती

कोरोनाबाधित - ३७ हजार १

कोरोना मृत्यू - ७५४

कोरोनामुक्त - ६२,५००

