डेल्टा व्हेरियंटची संसर्गक्षमता किती? वाचा तज्ज्ञांचे मत

नागपूर : पूर्वी जी लक्षणे सहा ते सात दिवसांनी दिसायची, ती आता संसर्ग झाल्यानंतर लवकर दिसण्याची शक्यता आहे. डेल्टा व्हेरियंट (delta variant of corona) हा अधिक संसर्गकारक आहे. तो आधीच्या स्ट्रेनपेक्षा शरीरात लवकर पसरतो. त्यामुळे आजाराची लक्षणे चार ते पाच दिवसांत दिसू लागतात. या स्ट्रेनचा संसर्ग झाल्यास औषधोपचार हे कोरोनाच्या (coronavirus) उपचारपद्धतीसारखेच आहेत. मास्क वापरणे, हात धुणे आणि गर्दीत न जाणे गरजेचे आहे, असे मत डॉ. चंद्रशेखर गिल्लुरकर (dr chandrashekhar gillurkar) यांनी व्यक्त केले आहे. (delta plus variant is more infectious says dr gillurkar)

डॉ. गिल्लुरकर म्हणाले, २०१९ ला चीनमध्ये कोरोना विषाणूची लाट सुरू झाली. त्याच्या लक्षणे व उपचारांना कोविड-१९ असे म्हटल्या जाते. त्यावेळी तो कोरोनाचा अल्फा व्हेरियंट होता आणि ब्रिटनमध्ये जास्त प्रमाणात पसरलेला होता. हा इन्फेक्शियस तर होता. पण त्यानंतर त्याचे जे बीटा म्युटेशन आले त्याने प्रथम दक्षिण अफ्रिकेमध्ये धुमाकूळ घातला. नंतर ब्राझीलमध्ये धुमाकूळ घातला. अल्फापेक्षा दुसरा स्ट्रेन जास्त दोकादायक होता. याचे परिणाम थेट लंग्जवर होत होते. मृत्यूदरही जास्त होता. दुसरी लाट संपण्याआधीच काही नागरिकांमध्ये आणखी काही वेगळी लक्षणे आढळली. संशोधकांनी याचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना दिसून आले की या विषाणूने पुन्हा आपला स्वभाव, मुळ गुणधर्म बदललेला आहे. हा विषाणू आपल्या नाकाच्या सेलमध्ये जाऊन तेथे संसर्ग करतो व मल्टीप्लाय होतो. झपाट्याने वाढत जातो. यानुसारच शरीरात ॲंटीबॉडीजही तयार होत असतात. डेल्टा प्लस अतिशय धोकादयाक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. कारण या विषाणूमुळे थेट इम्युनिटीवर परिणाम होतो. आपल्या शरीराच्या प्रतिकारक्षमतेलाही तो जुमानत नाही. विशेष म्हणजे हा झपाट्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना संक्रमित करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने याविषयी गंभीरतेने पाऊल उचलायला सुरुवात केली आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अद्याप डेल्टा प्लस 'व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट' अर्थात 'उत्परिवर्तन अवस्थेत' आहे. करोना व्हायरसचं डबल म्युटेशन सर्वात अगोदर महाराष्ट्रात आढळून आलं होतं. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, डेल्टा प्लस व्हेरियंट रुग्णांच्या रोग प्रतिकारशक्तीला चकवा देऊ शकतो. भारतात सर्वात अगोदर आढळून आलेल्या 'डेल्टा व्हेरियंट'मध्ये बदल होऊन 'डेल्टा प्लस व्हेरियंट' तयार झाल्याचं तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे.

नवीन लक्षणे दिसण्याची शक्यता

उलटी होणे, मळमळ होणे, डोकेदुखी, डोळ्यांखालीली रॅशेस आदी लक्षणे आधीसारखीच असून आणखी लक्षणांचा अभ्यास सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

लसीकरण -

कोविडसाठी आतापर्यंत तयार करण्यात आलेल्या लशी या डेल्टा प्लसवरही काम करतील असा शास्त्रज्ञांचा कयास आहे. परंतु याविषयी अद्याप काही सांगता येणार नाही. कारण जगभरात याविषयी संशोधन होत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सगळ्यांनी लवकरात लवकर लशी घेतल्या पाहिजेत. कारण तोच बचावाचा सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग आहे. प्रॉपर बिहेव्हिअर आणि व्हॅक्सिनेशन हे अतिशय गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

काळजी घेणे आवश्यक -

येणारे ८ ते १० दिवस अतिशय महत्त्वाचे आहेत. कारण या दिवसांमध्ये हा विषाणू कसे स्वरूप बदलतो यावर पुढील संशोधन व उपचारांची दिशा ठरणार आहे. मात्र, नागरिकांनी घाबरायचे काही कारण नाही. म्युटेशन हा विषाणूंचा गुणधर्मच असतो. तरीही नागरिकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. मास्क हा घातलाच पाहिजे, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे शक्यतो टाळावे, डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

आणखी ६ ते ९ महिने -

आणखी ६ ते ९ महिने राहील असा माझा अंदाज आहे. कारण अनेकांनी लशी घेतल्या आहेत. काहींना कळत नकळत कोविड रुग्णांच्या संपर्कातून ॲंटिबॉडीज तयार झाल्या असून पॅसिव्ह इम्युनिटीही निर्माण झाली आहे. सिरो सर्व्हेकक्षणात अनेकांमध्ये ॲटिबॉडी तयार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे, असेही गिल्लुरकर म्हणाले.

कोविड नियंत्रणात येईल -

जेव्हा ६० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांमध्ये ॲंटिबॉडिज तयार झालेल्या असतात त्यावेळी पुढे येणाऱ्या धोक्याशी लढण्याची शक्ती वाढलेली असते. डिसेंबरपर्यंत जर लसीकरण पूर्ण झाले तर त्यानंतर होणारे विषाणूंचे आक्रमण राहणार नाही. एकेकाळी टी बी, डेंगीने हाहाकार माजला होता. मात्र, आता ते प्रमाण कमी झाले आहे. तसे कोविडचेही होणार आहे. तो जरी पूर्णतः संपणार नसला तरी आताएवढी त्याची भीती नसेल हे सत्य आहे, असेही गिल्लुरकर म्हणाले.

म्युकरमायकोसिस -

गंभीर परिस्थिती काहींना डोळ्याचे ऑपरेशन करावे लागते, कुणाचा जबडा काढावा लागतो, मेंदूपर्यंत म्युकर पोहोचला तर मृत्यूचीही शक्यता असते. याचे प्रमाण डायबेटिसच्या रुग्णांमध्ये जास्त आहे. त्यामुळे याविषयी जास्त सजग राहिले पाहिजे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार तत्काळ घेतला पाहिजे. इम्युनिटी वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे.