नागपूर : कोरोनाकाळात (coronavirus) नियमांचे योग्य पालन न केल्यामुळे खाकीचा दम दाखवत पोलिस उपनिरीक्षकाने गरीब भाजीविक्रेता महिलेचा भाजीपाला फेकल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (The video went viral on social media) झाला होता. या घटनेची पोलिस उपायुक्तांनी गांभीर्याने दखल घेतली. भाजीपाला फेकणारा पीएसआय संतोष खांडेकर (PSI Santosh Khandekar) यांची विभागीय चौकशी लावण्यात आली असून कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आला आहे. चौकशीअंती दोन वर्षांची पगारवाढ थांबविण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. (Departmental inquiry of PSI for throwing vegetables)

संतोष खांडेकर हे जरीपटका पोलिस ठाण्यात उपनिरीक्षक पदावर कार्यरत आहेत. जरीपटका ते सदर मार्गावर दर मंगळवार आणि शुक्रवारी बाजार भरतो. पीएसआय खांडेकर हे गुरुवारी रात्रगस्तीवर होते. सकाळी ११ वाजेनंतरही दुकाने सुरू दिसल्यामुळे चिडून पोलिस उपनिरीक्षकाने उपनिरीक्षकाने भाजीपाला रस्त्यावर फेकला. यादरम्यान एका व्यक्तीने मोबाईलने व्हिडिओ तयार केला. त्यात ती भाजीविक्रेता महिला अश्रू गाळत उभी असल्याचे दिसत आहे.

हेही वाचा: वडिलांच्या भेटीसाठी मुलाने दुचाकीने केला ६७० किलोमीटरचा प्रवास

एका भाजी विक्रेत्या महिलेच्या दुकानातील भाजीपाला पोलिस उपनिरीक्षक खांडेकर यांनी फेकल्याने सोशल मीडियावर पोलिसांवर खूप टीका होत आहे. पोलिसांची प्रतिमा मलिन झाली असून अशा पोलिस अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी नागरिक करीत आहेत. मात्र, खरी परिस्थिती काय आहे, याकरिता पोलिस उपायुक्त नीलोत्पल यांनी प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच उपनिरीक्षकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावून दोन वर्ष वेतनवाढ का रोखण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती डीसीपी नीलोत्पल यांनी दिली.

(Departmental inquiry of PSI for throwing vegetables)