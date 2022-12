By

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत काल विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना चहू बाजूंनी हल्लाबोल केला होता. यावेळी अजित पवार यांनी अमृता फडणवीसांचं नाव घेत उपमुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मिश्कील टीका केली होती. या टीकेवरुन आज फडणवीसांनी अजितदादांना टोमणा लगावला आहे. (Devendra Fadnavis taunts on Ajit Pawar at winter session of Maharashtra assembly)

आज अधिवेशनात विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि टीका याला फडणवीसांनी उत्तर दिलं. सुरुवातीलाच त्यांनी अजितदादांना त्यांच्या कालच्या विधानावरुन टोमणा मारला. फडणवीस म्हणाले, "अजितदादांनी सांगितलं की एकदा आमृताशी बोला, पण दादा हे बोलताना तुम्ही सुनेत्रा ताईंना विचारलं होतं का?" फडणवीसांच्या या टोमण्यानंतर सभागृहात हशा पिकला.

अजित पवार काय म्हणाले होते?

"आज महिला बऱ्याचशा सभागृहात नाहीत. तुम्ही महिलांबाबत सांगता भाजपला पण महिलांची मतं मिळाली. तुम्हाला मंत्रीपद देण्यासाठी सहा महिन्यात अजून एक महिला सापडेना? अरे हा कुठला कारभार? मी आता वहिनींनाच सांगणार आहे की एकदा बघा यांच्याकडं रात्री. त्यांनी मनावर घेतलं तर लगेच एखादी महिला मंत्री होईल. मी टीका म्हणून या बाबी बोलत नाहीए. आपण जेव्हा महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीनं कामाची संधी द्यावी, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत घ्यावं असं सांगत असतो. आम्ही महिलांना बरोबरीची वागणूक देतो पण असं नाही.

दिल्लीला फोन लावा अन् मंत्रीमंडळ विस्तार करा

रात्री फोन लावा दिल्लीला कोणाची नावं घ्या आणि करा उद्याच्या उद्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार. पहिलं तर तुम्ही दोघांनीच सर्व चालवलं नंतर तुम्ही १८ लोकं जोडले. तुम्हाला २२ ते २३ लोक घेता येतील. त्यांना घ्या, प्रत्येकाकडं एक एक खातं दिलं तर कामाचा उरक जास्त होतो. बऱ्याचदा तुमच्यातहे काही मंत्री सांगतात की आम्हाला देवेंद्रजींना विचारावं लागेल. पण शिंदे गटाचे लोक सांगत नाहीत कारण त्यांचा सवता सुभा आहे त्यांच त्यांच काम चालू असतं, असंही अजित पवार म्हणाले होते.