Nagpur Crime : भावासमोरच सासऱ्याने सुनेच्या कानशिलात लगावली; हिंगणा ठाण्यात गुन्हा दाखल

father in law slaps daughter in law family dispute case file in hingna police station

सकाळ वृत्तसेवा Nagpur News : कौटुंबिक वादातून सासऱ्याने सुनेला मारहाण केल्याची घटना सोमवारी (ता.८) हिंगणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत रायपूर येथे उघडकीस आली आहे. सुनेच्या तक्रारीवरून पतीसह सासऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. वैष्णव बाबाराव आष्टणकर आणि बाबाराव आष्टणकर अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काटोल येथील रमेश रेवतकर यांच्या मुलीचा विवाह जानेवारी २०२३ मध्ये वैष्णव आष्टणकर याच्याशी झाला. त्यानंतर दिवाळीला मुलगी माहेरी आली. मात्र, त्यानंतर तिला घेण्यासाठी मुलगा यायला तयार नसल्याने मुलीच्या कुटुंबीयांनी त्याला फोन केला. मात्र, वैष्णवने सुनेला घरी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे सोमवारी रमेश रेवतकर, त्यांचे मोठे बंधू, मुलगी आणि मुलासह आष्टणकर यांच्या घरी गेले. दरम्यान त्यांच्याशी बोलणे सुरू असताना वाद झाला. त्यामुळे वैष्णव याने मुलीच्या भावाला शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. त्यामुळे मुलीने मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला असता, सासऱ्यांनी तिचे केस धरून ओढले आणि गालावर चापट मारली. यामुळे तिच्या कुटुंबीयांनी थेट पोलिस ठाणे गाठून तक्रार नोंदविली. हिंगणा पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे तपास करीत, गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे.